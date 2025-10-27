Deviza
Bejelentés: új otthontámogatási programot indít a kormány – nekik jár az egymillió forint

A kormány döntött, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn a kormány Facebook-oldalán. A támogatás százezreknek jelent segítséget a lakhatásban.
VG - MTI
2025.10.27, 09:58
Frissítve: 2025.10.27, 10:52

Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország — közölte az MTI.

A Demján Sándor Program segít szintet lépni a kis és középvállalkozásoknak – vetíti előre Hidvéghi Balázs hidvéghi balázs, kabinetiroda, államtitkár, program, otthon, támogatás
Hidvéghi Balázs bejelentette: óriási lakhatási támogatást kapnak a közszolgálatban dolgozók / Fotó: Facebook, Hidvéghi Balázs oldala

Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is. 

Támogatás extrákkal

Kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére. Ha pedig a házastársa vagy élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást - tették hozzá, azzal együtt, hogy a program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!

— fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Először csak Budapest, majd az egész ország

Ahogy korábban megírtuk, a Kormányinfón már bejelentették a budapesti rendőrök lakhatását segítő támogatási programot. A belügyminiszter javaslatára elfogadott intézkedés célja, hogy 2026-tól enyhítse a fővárosi rendőrök magas megélhetési költségeiből fakadó toborzási nehézségeket. A fővárosi rendőröknek járó lakhatási támogatáson túl fegyverpénz is jár a hivatásosoknak. 

