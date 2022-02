A magyar lízingpiac tavaly 14 százalékos növekedést ért el a több mint 726 milliárd forintos finanszírozással. Az értékbeli növekedés mellett azonban csökkent a finanszírozások száma. Az érték és a darabszám közötti nagy eltérésnek az egyik fő oka, hogy a drágulás felgyorsult a csiphiány, a nyersanyagok drágulása, az energiaárak, az infláció és a forint árfolyam miatt – közölte a Magyar Lízingszövetség.

Az autófinanszírozás esetében 2018 óta csökkennek a darabszámok, de tavaly még 2020-tól is elmaradt a szám: 2021-ben 65707 autót finanszíroztak, még egy évvel korábban több mint 68 ezret.

Ezzel szemben a finanszírozás értéke tavaly 364 milliárd forint volt, 2020-ban azonban csak 324 milliárd. A teljes lízingpiacnak a felét kitevő személy- és kihaszongépjármű finanszírozás az előző év kihelyezéseit 12 százalékkal haladta meg értékben. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy alacsony bázist jelentett 2020, a 2019-es eredményeket 2 százalékkal alulmúlják a tavalyi számok. A lakosságnak, új autókra kihelyezett összeg viszont tovább csökkent, tavaly 34 milliárd forintot tett ki, míg 2019-ben 51 milliárdot, de 2020-hoz képest is esett 16 százalékot.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A flottafinanszírozás a sikeres üzletágak közé tartozott tavaly, darabszámban 5, értékben 17 százalékot tudott nőni. A járvány egyik legnagyobb vesztese a nagyhaszongépjárművek finanszírozása volt, 2020-ban közel 36 százalékos visszaesést szenvedett el. Tavaly ebben a szegmensben is nőtt a kereslet, és több eladásra is sor került volna, de a gyártói kapacitások korlátozták a növekedést. A nemzetközi fuvarozók általában 3 évente cserélték az eszközeiket, a járvány miatti nagy leállások miatt azonban kitolták ezt 4-5 évre, ami a lízingpiacra is nagy hatást gyakorolt. Idén további drágulásra lehet számítani, és a most leadott rendeléseket már csak 2023-as teljesítéssel vállalják a gyártók, tehát idén is a kereslet lesz meghatározó – hangzott el a Lízingszövetség éves eredményeinek bemutatóján.

Az elmúlt évek kiemelkedően teljesítő üzletága az agrárgépek lízingje volt, a 2019-ben elért 100 milliárd forintos nagyságrendet stabilan tartja,

tavaly a megkötött lízingszerződések darabszáma 5 százalékkal csökkent, az értéke stabil maradt, 108 milliárd forint. Ugyanakkor megnőtt az aránya a használt gépeknek, amely részben a szállítási nehézségeknek tudható be.

Továbbra is a kkv-k húzzák a lízingpiacot

Az építőgépek is jól teljesítettek, az új kihelyezések értéke meghaladta a 30 milliárd forintot, amely 13 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. Az egyéb gépek viszont szintén a járvány nagy vesztesei voltak. Míg 2019-ben 74 milliárd felett járt a finanszírozásuk összege, 2020-ban 52 milliárdra zuhant, de tavaly már meghaladta a 63 milliárdot.

Mintegy 190 milliárd államilag támogatott konstrukciós kihelyezés történt tavaly,

továbbra is az NHP képviselte a legnagyobb arányt közel 104 milliárd forinttal, a Széchenyi Lízing 67 milliárd volt, az Exim 54 milliárd, a nagycsaládos programban pedig 6 milliárd forint körüli üzlet keletkezett. A kkv-k aránya 72-75 százalék, amely azt jelent, hogy tavaly 750 milliárdnyi beruházás valósult meg a lízingcégek segítségével a kkv szektorban.