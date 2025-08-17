Deviza
Európa ragaszkodna a saját szabályozásához, de Amerika védené a tech cégeket - ezért késik a kereskedelmi megállapodás

Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok már múlt hónapban bejelentette kereskedelmi alkuját, a hivatalos nyilatkozat még mindig nem született meg. A késlekedés mögött a digitális szabályozások és az ipari vámok menetrendje áll, ami különösen Németország autóiparát érinti.
VG
2025.08.17., 08:24

Az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, ám emiatt tovább csúszik a hivatalos közös nyilatkozat, amely lezárná a múlt hónapban bejelentett kereskedelmi megállapodást. A vita középpontjában az úgynevezett „nem vám jellegű akadályok” említése áll, amelybe Washington korábban a Digital Services Act (DSA) előírásait is beleértette.

USA Trade Tariff - EU - China - Canada - Mexico - Photo Illustration digitális szabály
Az EU és az USA kereskedelmi megállapodásának késése mögött a digitális szabályozások és az ipari vámok megtorpant menetrendje áll, ami különösen Németország autóiparát érinti / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárgyalásokat nehezíti, hogy az Egyesült Államok szeretné nyitva hagyni a lehetőséget a digitális szabályok enyhítésére, míg Brüsszel ezt vörös vonalnak tekinti.

Az Európai Bizottság szerint a DSA – amely nagy technológiai cégeket kötelez a szigorúbb tartalomfelügyeletre – nem képezheti alku tárgyát.

A feszültséget most tovább növeli, hogy Donald Trump elnök korábban augusztus 15-re ígérte az európai autókra kivetett vám csökkentését 27,5 százalékról 15 százalékra, de ennek bejelentését is a közös nyilatkozat véglegesítéséhez kötötték. Ez komoly érvágás például a német autóiparnak, amely a legnagyobb európai exportőr az amerikai piacon.

Az akciók, amelyek bármely vámtétel módosítását érintik, csak a partnerekkel közösen aláírt nyilatkozatok után lépnek életbe – nyilatkozta egy amerikai tisztviselő a Financial Timesnak.

Digitális szabályozásokon bukhat el a kereskedelmi megegyezés

Miközben az Egyesült Királysággal májusban gyorsan publikálták a megállapodás főbb pontjait, Brüsszel és Washington között még mindig köröznek a tervezetek. Az EU számára csalódást jelent, hogy az egyezség végül magasabb vámokkal jár, miközben több százmilliárd dollár értékben kell amerikai energiát és beruházásokat vásárolnia.

Újabb vitapont az amerikai élelmiszerexport kérdése: Washington pontos menetrendet vár arra, mikorra nyílik meg a piac

  • az amerikai hal,
  • a ketchup,
  • a keksz
  • vagy a szójatermékek előtt,

ám a 27 tagállam arra hivatkozik, hogy belső jogalkotási folyamatai miatt nem tud dátumokat vállalni.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője szerint

a végső fázisban vannak az egyeztetések, ám az utolsó mérföldet mindig a legnehezebb megtenni.

Addig azonban nemcsak a politikai nyilatkozat várat magára, hanem az autóipari és egyéb exportpiaci könnyítések is.

A késlekedés fokozza a bizonytalanságot az európai exportőrök körében, különösen a német autógyártók és a francia-olasz bor- és szeszipar számára. A következő hetekben dőlhet el, hogy a digitális szabályok vagy a vámengedmények élveznek-e elsőbbséget az EU–USA kereskedelmi kapcsolatokban.

Új kereskedelmi időszámítás: így jöhet ki Európa és Magyarország az amerikai vámokból

Az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodtak az új kereskedelmi feltételekről. Az egyezséget, a 15 százalékos amerikai vámokat és az egyéb európai kötelezettségvállalásokat aligha lehet uniós győzelemként értékelni. A Bruttó legújabb epizódjában arra is kerestük a választ, hogy mely magyarországi iparágakat érinti legérzékenyebben a megváltozott viszonyrendszer.

A podcast vendége: Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
657 cikk

 

 

