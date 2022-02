Azt követően, hogy januárban duplájára nőtt a befizetések után járó állami támogatás a babakötvényre, újabb jó hírt kaptak az ebbe fektetők. A babakötvény éves kamata ugyanis már 8 százalék fölött van, ami az állami garanciára tekintettel nagyon vonzó. Az infláció és a kamatok növekedése ebben az esetben nem hátrány, van azonban árnyoldala is a kamatemeléseknek – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

A babaváró hitel referenciakamata ugyanis soha nem volt még olyan magas, mint most,

ez pedig jelentős kockázatot jelent azok számára, akik gyerekvállalás előtt igénybe vennék az állami kölcsönt. A büntetőkamat mértékét tekintve a babakötvény hozama sem feltétlenül jelent majd gyógyírt.

A babakötvény jelenleg az egyik legvonzóbb megtakarítási forma lehet a családok számára, egyben pedig megbízható módja is annak, hogy gondoskodjunk gyermekeinkről. A babakötvény minden 2005. december 31. után született gyermek számára fizethető állami életkezdési támogatás. Ez azt jelenti, hogy miután a Magyar Államkincstár (MÁK) értesül a gyermek születéséről, az állam egy egyszeri, jelenleg 42 500 forintos életkezdési támogatást helyez el egy letéti számlán, az úgynevezett Start számlán. Ehhez kapcsolódóan a szülők vagy közeli hozzátartozók további rendszeres vagy eseti megtakarításokat fizethetnek a gyermek számára, Start értékpapírszámlát is nyithatnak. A kamatokkal növelt megtakarításokat a gyermek a 18. életévének betöltése után veheti fel.

A babakötvény kamatbázisa megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett éves átlagos infláció százalékos mértékével. A babakötvény ezenfelül 3 százalékos kamatprémiumot garantál. Ennek megfelelően az idén magasabb kamatra számíthatnak a befektetők, mint tavaly, hiszen az infláció is magasabb volt. A babakötvény kamata jelenleg 8,1 százalék, ami az elérhető állampapírok közül egyértelműen kiemelkedik, pedig az inflációkövető állampapírok a babakötvényhez hasonlóan szintén növekvő hozamot kínálnak.

Az éves befizetések után az állam további 10 százalékot, de maximum évi 12 ezer forintot is jóváír a gyermek Start értékpapírszámlájára. Ez az összeg korábban hatezer forint volt, az emelésről 2021 végén döntött a kormány. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén a jóváírt összeg kétszer annyi, évente maximum 24 ezer forint.

A kamatmentes hitellel már óvatosabban

Ahogy az infláció segíthet gyarapítani a megtakarításokat, úgy okozhat bosszúságot a hiteleknél. Még a kamatmentes babaváró hitelnél is. A kamatmentes kölcsön ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató ugyanis már 4 százalék felett jár, ami a támogatás elvesztése esetén a visszafizetendő kamat összegét is jelentősen megdobja – ez például akkor fordulhat elő, ha a futamidő első öt évében nem teljesíti a pár a gyermekvállalás feltételeit. A növekedés mértéke az előző hónaphoz képest visszafogottabb volt, 40 bázispont a múlt havi 70-nel szemben, a korábban megszokott emelésekhez képest azonban ez is számottevő. A rekordmagas, 4,08 százalékos érték a márciusi igénylőkre fog vonatkozni. A februári igénylők még a 3,68-os referenciakamattal számolhatnak.

A büntetés akár 3,2 millió forint is lehet

A 4,08 százalék a program 2019. júliusi indulásakor érvényes értéknek közel a kétszerese. Azóta a referenciamutatónak csökkenő és emelkedő periódusai is voltak, eszerint pedig az is változott, hogy az első öt év után hogyan alakulhat majd az egy összegben visszafizetendő kamattámogatás mértéke. Az ügyleti kamat kiszámításához a kamattámogatás időszakában a referenciakamat 130 százalékához 2 százalékpontot kell hozzáadni.

Jelenleg a márciusban szerződőknek kell a legnagyobb kockázattal számolniuk, ha ugyanis a futamidő első öt évében nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételt, 10 millió forintos hitelösszeggel számolva akár a 3,2 millió forintot is meghaladhatja a büntetés mértéke a Bank360.hu kalkulációi szerint – és ebben még nincs benne a hátralévő tőketartozást terhelő büntetőkamat.