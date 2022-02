Engedélyezésre javasolja az Európai Bizottságnak a Moderna COVID-19 elleni vakcinájának alkalmazását a 6-11 éves gyerekek körében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekkel foglalkozó bizottsága (CHMP). A CHMP korábban már ajánlotta a két 50 µg-os adagból álló oltási sorozat kiterjesztését a 12 éves és idősebb serdülőkorúakra, most pedig hasonló javaslatot tesz a 6-11 éves gyermekekre vonatkozóan.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Ez egy fontos mérföldkő a védőoltás életciklusában, mert elismerték annak hatékonyságát és biztonságosságát a 6-11 éves korosztályban is - mondta Stéphane Bancel (CEO) a Moderna képviselője. A vakcinák segítségével a gyerekeink újra visszatérhetnek a normális iskolai és családi életbe.

A testület által megfogalmazott pozitív vélemény alapján az Európai Bizottság hozza meg a végső döntést arról, engedélyezi-e a védőoltás felhasználását ebben a korcsoportban az Európai Unió országaiban. A Moderna a közelmúltban jelentette be azt is, hogy Ausztráliában már megszerezte a hivatalos engedélyt erre a korcsoportra.

A kisebbek eddig csak Pfizert kaphattak

Magyarországon december 20-tól elérhető az 5-11 éves gyerekek a Pfizer-oltást. A felnőtt oltóanyag egyharmadát, vagyis 30 mikrogramm helyett 10 mikrogramm hatóanyagot kaphatnak adagonként – mondta korábban a VG-nek dr. Mészner Zsófia, csecsemő-és gyermekgyógyász infektológus, védőoltási tanácsadó.

Mészner Zsófia kiemelte: nem igaz, hogy a gyerekeknél a koronavírus nem tud nagyon súlyos, akár életet veszélyeztető tüneteket is okozni. A gyerekek koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatban elmondta: több tényező miatt fontos a vakcina a gyermekek számára is. Egyrészt a Covid-19 egy olyan új kórokozó, ami képes mindenféle korú emberben betegséget okozni, persze a betegség súlyossága életkoronként különbözik. A Covid-19 fertőzés súlyossága bizonyos kockázati csoportokban sokkal magasabb, utalt itt a krónikus betegségben szenvedők gyerekekre, a túlsúlyosokra és diabétesszel küzdőkre. Mészner Zsófia szerint a kockázati csoportba tartozóknak az oltás mindenképpen javasolt, de az egészséges gyerekek számára is fontos.