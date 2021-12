Az 5-11 éves gyerekek Pfizer-oltást kaphatnak, a felnőtt oltóanyag egyharmadát, vagyis 30 mikrogramm helyett 10 mikrogramm hatóanyagot adagonként – mondta a VG-nek dr. Mészner Zsófia, csecsemő-és gyermekgyógyász infektológus, védőoltási tanácsadó.

Szombaton jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hogy december 20-a után Magyarországon is elérhető lesz az 5-11 évesek gyerekek számára a koronavírus elleni védőoltás.

Mészner Zsófia kiemelte:

nem igaz, hogy a gyerekeknél a koronavírus nem tud nagyon súlyos, akár életet veszélyeztető tüneteket is okozni.

A gyerekek koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatban elmondta: több tényező miatt fontos a vakcina a gyermekek számára is. Egyrészt a Covid-19 egy olyan új kórokozó, ami képes mindenféle korú emberben betegséget okozni, persze a betegség súlyossága életkoronként különbözik. A Covid-19 fertőzés súlyossága bizonyos kockázati csoportokban sokkal magasabb, utalt itt a krónikus betegségben szenvedők gyerekekre, a túlsúlyosokra és diabétesszel küzdőkre. Mészner Zsófia szerint a kockázati csoportba tartozóknak az oltás mindenképpen javasolt, de az egészséges gyerekek számára is fontos.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

A gyerekek is megfertőződhetnek és még ha a betegség enyhe lefolyású náluk, akkor is lehetnek postcovid tüneteik. A Covid-19 miatt kialakulhat például sokszervi gyulladással járó súlyos állapot is, és ebben a tekintetben a magyar adatok semmiben sem különböznek más országokétól. Mészner Zsófia kiemelte, akit érint a sokszervi betegség, azoknak a betegeknek legalább a fele intenzív ellátást igényel, és még a halálozás sem kizárható az esetükben.

Példaként említette: hogy a Covid-19 betegség során előfordulhat a szív érintettsége is. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben kezeltek olyan koronavírusos gyerekeket, akik műszívre kerültek, egy gyermek esetében pedig szívtranszplantációra volt szükség. A szakember hangsúlyozta, a gyerekek koronavírus elleni védőoltására kifejlesztett vakcina nem tartalmaz élő kórokozót, az oltást a gyerekek jól tolerálják, enyhe oltási reakciók jelentkeznek a védőoltás beadása után.

A szakember felhívta a figyelmet arra is,

az 5-11 éves populáció átoltásával a járványfolyamatot befolyásolni tudjuk. A gyerekek jelentős szerepet játszanak a járvány fenntartásában, akár tünetmentes vírushordózóként a környezetükben élő idős, betegek embereket is meg tudják betegíteni.

Ezek a delta variáns tünetei gyerekeknél – gyakori kérdések, lappangási idő, poszt-Covid szindróma Hiába a hónapok óta elérhető és megfelelő vakcinák sora, több mint két évvel a megjelenése után is nagy, és egyre nagyobb problémát jelent a koronavírus-járvány. Világszerte küzdenek a vírus terjedésének kordában tartásával és a fertőzöttek egészségének megőrzésével. A Covid ráadásul nem csak a felnőttekre jelent veszélyt, a gyermekek körében is terjed, még ha a fiatalabbaknál nem is mindig olyan súlyos lefolyású, mint például az időseknél.

Három érv szól a gyerekek védőoltása mellett:

A gyerekek is megfertőződhetnek és kiszámíthatatlan, hogy milyen súlyosságú lesz a fertőzés. A gyerekek között is vannak magas kockázatú csoportok. A gyerekek szerepe a járványfolyamatban jelentős.

Mészner Zsófia szerint Magyarországon az alapellátásban a házi gyermekorvosokból álló csapatnak jelentős oltási tapasztalata van, logikusnak tartaná, ha az oltások beadását egyrészt a házi gyermekorvosok bevonásával lehetne végrehajtani, de biztosan lesznek olyan megoldások is, hogy oltópontra is lehet majd vinni a gyerekeket.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány le is kötött további gyermekek oltására való Pfizer vakcinákat, az első szállítmány várhatóan december 21. körül érkezik – írta a koronavirus.gov.hu.

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

A gyerekeknél a koronavírus fertőzés lezajlása után 6-8 hétig vagy akár hónapokig is nagyfokú állandó fáradtság, memóriazavar, számolási-, nyelvhasználati-, gondolkodási-, tanulási nehézség, a koncentrálóképesség csökkenése, krónikus tüdő problémák, elhúzódó ízérzés- és szaglásvesztés is fenn állhat. Ez egészséges fiataloknál is előfordulhat, akik tünetmentesen, vagy akár egészen enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.

Magyarországon 1500 házi gyermekorvosi praxis működik, hetente praxisonkét egy-két tucat újabb megbetegedést jelentenek a házi gyermekorvosok – mondta a VG-nek dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke. Általában a gyerekek többsége az otthonában meggyógyul, néhány napig láz, rossz közérzet, hasmenés, a szemváladékozással nem járó kötőhártya gyulladás is jellemző tünet náluk. Jellemzően nem csak egy tünete van a gyerekeknek, egyik nap hasfájást, másik nap orrdugulást, köhögést, vagy hasmenést is okozhat a Covid-19 vírusa. A HGYE pontos statisztikai adatokkal nem rendelkezik, hogy a gyerekek hány százaléka kerül súlyos állapotban a gyermekkórházakba. Havasi Katalin szerint az amerikai adatok azt mutatják, hogy

a fertőzött gyerekek 0,1-1,9 százaléka kerülhet kórházba, ami az összes kórházban kezelt beteg 1,7 -4 százalékát jelenti. Magyarországon a negyedik hullámban még nem veszítettünk el gyermeket koronavírus miatt

– tette hozzá.

Ugyanakkor kiemelte, külföldi tapasztalatok szerint a negyedik hullámban a gyerekek nagyobb arányba kerültek kórházba, mint a korábbi hullámok idején. Az 5-11 éves gyerekek oltásával kapcsolatban elmondta, a házi gyermekorvosi rendelőkben jó helye van a koronavírus elleni védőoltásnak, de Havasi Katalin szerint felmerült az iskola is, mint lehetséges oltási helyszín és az oltópont is. A gyermekorvosok azt is felajánlották, hogy szívesen segítik az 5-11 évesek oltását az oltópontokon, de hogy milyen eljárásrend születik erről még nincs döntés.