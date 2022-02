A német társaságnak már van beszállítói listája, és bár a kiválasztási folyamat még zajlik, közel az a pont, amikor nevesítik, mely cégek vesznek részt a debreceni elektromosautógyár-projekt megvalósításában – derült ki Hans-Peter Kemser gyárigazgatónak a Figyelő kérdésére adott válaszából.

A kiválasztási procedúra közepette egyelőre nem lenne „szép” elmondani, ki jutott tovább, kivel tárgyaltak az elmúlt hetekben a gyár építésének a beszállítói munkáival kapcsolatban – felelte a lap kérdésére Hans-Peter Kemser, a leendő debreceni BMW-üzem igazgatója. Hozzátette: beszállítói címjegyzék már van, és közeledik a projektben részt vevő vállalatok kiválasztásának az ideje is, ám ez a folyamat még sem a kivitelezők, sem a beszállítók esetében nem zárult le. Ezekről az ügyekről a BMW semmiképpen sem nyilatkozik.

A cégcsoport hivatalos közleménye szerint

a BMW Group jövőbeli debreceni gyárának a területén az első épületek kivitelezési munkálatai a tervek szerint kezdődnek meg. Az alapkőletételre június elején kerül sor.

Az építkezés jelen szakasza a központi irodaépületet, a képzési centrumot, az adatközpontokat és az infrastrukturális létesítményeket érinti. Még ebben az évben megkezdődik a termelői objektumok építése is. Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, Papp Lászlót, a cívisváros polgármesterét és Hans-Peter Kemsert, a BMW Group debreceni gyárának az igazgatóját a helyszínen tájékoztatták a kivitelezési munkálatok állapotáról.

A magyar gyárigazgató még Lipcsében. Ez a kis kütyü elengedhetetlen az elektromos meghajtású BMW-khez (Peter Endig, Europress/AFP)

Az üzem az Északnyugati Gazdasági Övezetben, négyszáz hektáron épül fel, s egy százhektáros beszállítói ipari park is csatlakozik a területhez. Ebben kap helyet az összes debreceni ipari park kiszolgálására hivatott, közel 260 férőhelyes kamionparkoló is. Az ezer embernek munkát adó BMW-gyár a tervek szerint 2025-ben kezdi meg a termelést.

Szijjártó Péter a helyszínen bejelentette: a német társaság felé tett infrastrukturális vállalások határidőre teljesültek, illetve teljesülnek. „Az üzem létesítéséhez szükséges, az állam által ígért közműépítések befejeződtek, a városi út- és az autópálya-beruházások 80 százalékos készültségi szinten vannak, s a 33-as főút fejlesztése is megkezdődött. 2023 végére pedig befejeződik a vasúti kapcsolat (a Füzesabony–Debrecen-vonal) korszerűsítése, továbbá a konténerterminál fejlesztése is” – részletezte a tárcavezető, aki mindezek alapján úgy értékelte: az idén terv szerint megkezdődhet először a technikai épületek, majd a gyártásnak helyet adó létesítmények felhúzása, hogy 2025-ben megkezdődhessen annak a globálisan új, tisztán elektromos platformú autónak a gyártása, amellyel a BMW új lendületet adna az elektromobilitásra való átállásnak.

Ez a hatalmas beruházás újabb garancia arra, hogy Magyarország a tradicionális gépkocsiipart követő, az elektromos autózásra épülő korszakban is nemcsak Európa, hanem a világ élvonalába fog tartozni. Büszkék vagyunk rá, hogy a BMW mint az egyik legnagyobb és legmodernebb autóipari vállalat Debrecent választotta, hiszen ez is bizonyíték arra, hogy helyes volt az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája, melynek köszönhetően a magyar beruházási környezet globális szinten vált versenyképessé

– fejtette ki Szijjártó Péter.

„A még 2018-ban bejelentett, mintegy 360 milliárd forintos fejlesztés, ha megvalósul, több mint ezer új munkahelyet hoz létre a városban, s új fejezetet nyit nemcsak Debrecen és egész Kelet-Magyarország, hanem a hazai autóipar életében is. A BMW-beruházás befejeztével Kína után Magyarország lesz a második olyan állam, amelyben mindhárom német prémiumautó-gyárnak működik majd gyártóegysége” – tette hozzá a tárcavezető. Azt is hangsúlyozta, hogy hazánk számára ezért is stratégiai kérdés az autóipar elektromobilitásra való áttérésének az elősegítése. Valamint beszámolt arról, hogy tavaly rekordot döntött a magyar–német külkereskedelmi forgalom – a 2020-ashoz képest 11 százalékos bővüléssel közelíti a 60 milliárd eurót.

