Már csak az elvi előzetes típusengedélyeket várja a BKV a vasúthatóságtól a kisföldalatti és a fogaskerekű járműpark megújításához

– erről a fővárosi tömegközlekedési cég tájékoztatta a VG-t. A megalapozó tanulmányok és tervek, valamint a közbeszerzési eljárás indító dokumentumai is már elkészültek.

A cég hozzátette, bízik benne, hogy az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium hamarosan kiadja az elvi előzetes típusengedélyeket. Ha ez megtörténik, elindulhat a közbeszerzési eljárás. Fontos viszont, hogy jelen állás szerint csak feltételes közbeszerzésről lehet szó, mivel a BKV közlése szerint a járműbeszerzések fedezete még nem áll a rendelkezésükre.

Közbeszerzési eljárást addig nem tudunk indítani, amíg a szükséges forrást a projekt meg nem kapja.

Van, vagy nincs

Budapest talán legrosszabb állapotban lévő – az M1-es kocsik átlagéletkora 45 év felett van, a fogasoké több mint 40 év – kötöttpályás járműveinek cseréjét azonban nem csak a pénzhiány nehezíti, hanem egy váratlan adminisztrációs vita is, ami ráadásul házon belül robbanhatott ki. Az Index szerdán számolt be arról, hogy februárban lejárt a fogaskerekű infrastruktúra (hivatalos nevén 60-as villamos) felújításának és meghosszabbításának építési engedélye, amelyet még 2017-ben szerzett meg az akkori városvezetés. A végleges építési engedély öt évig volt hatályos. A cikkben úgy fogalmaztak, hogy

a BKK-nak egy kérelem benyújtásával lehetősége lett volna a meglévő engedélyt további három évvel meghosszabbítani, de ezt a lehetőséget elmulasztotta.

A BKK a portál érdeklődésére felemás reakciót adott. Egyrészt jelezte, hogy jogi véleménye szerint az építési engedély a Covid miatt elrendelt veszélyhelyzet megszűnését – ez várhatóan 2022. június 1. – követő egy évig külön erre irányuló kérelem nélkül is meghosszabbodik. Ugyanakkor elismerte, hogy a kérdésben előzetes tájékoztatást kért az ITM Vasúti Hatósági Főosztálytól, amelytől az a válasz érkezett, hogy a fogaskerekű engedélyére nem vonatkozik a járványügyi készültség jogszabálya. A BKK a helyzet tisztázására személyes egyeztetést javasolt, ami eddig nem jött létre.

Fotó: Jászai Csaba

Dominóhatás

Akárhogy is, az építési engedély érvényessége most minimum bizonytalan. Ha valóban újra be kell szerezni, az akár két éves időveszteséget is okozhat és több száz millió forintos plusz költséggel járhat. Mindez ráadásul az új fogaskerekű járművek projektjét is blokkolhatja, hiszen hiába valósulna meg a beszerzés, előállhat az a helyzet, hogy az új szerelvényeknek a beruházás csúszása miatt elavult pályán kellene futniuk, ami szakmai forrásaink szerint erősen kétséges.

Már pedig a kisföldalatti és a fogaskerekű járművek tendereztetése sürgős lenne a BKV-nak, mivel a már kidolgozott tervek gyorsan elavulnak. Az elvi előzetes típusengedélyek két évre szólnak és legfeljebb egy évvel hosszabbíthatók meg.

Mesterterv

Ahogy arról a VG korábban beszámolt, a BKV a kisföldalattik és a fogaskerekűek beszerzést közös eljárásban rendezné, vagyis a prototípusokra és a sorozatgyártásra vonatkozó tervezési, illetve gyártási tendereket is együttesen írná ki. Mindezt egyrészt a kis darabszámú sorozatok, másrészt a műszaki és üzemszervezési realitásokkal magyarázzák. Tehát ha a fogaskerekű beszerzése elakad, az érinti az M1-es vonal járműparkjának jövőjét is.

A beszerzés mennyisége a kisföldalatti kocsik esetében 22, a kisföldalattinál 8 darab. A tervek szerint korszerű, csendes futású, energiatakarékos és nagyobb kapacitású járművek beszerzése a cél.

Tervek az asztalon

A járművekre vonatkozó tervezés feladatát a Főmterv Zrt. kapta meg, a szerződést 2020 márciusában kötötték meg. A fogaskerekű vasút járműparkját és a Millenniumi Földalatti Vasút járműveit egyaránt tartalmazó megállapodás értéke 750 millió forint. A tervező szinte a teljes dokumentációt átadta a BKV részére, az elvi előzetes típusengedély-kérelmeket pedig tavaly decemberben nyújtotta be a vasúthatósághoz. Ennek elbírálása az idén tavaszra fejeződhet be.