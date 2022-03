A korábbiaknál eleve magasabb, átlagosan 10-15 százalékos áremelkedést jeleztek előre az építőanyag-piacon a januárban látható gyártói szándékok alapján 2022-re, ehhez képest már március közepén 15-25 százalékkal kerültek többe az építőanyagok, mint tavaly

– árulta el a VG-nek Wiesinger Raimund, a Lambda Systeme Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) elnöke. Rámutatott, hogy a már tavaly is látható költségemelkedésre a háborús helyzet még rátett, a negatív folyamatoknak egyelőre nem látszik a vége.

Fotó: KALLUS GYORGY

Az építkezések átlagos anyagköltsége január óta összességében mintegy 20 százalékkal drágult, de egyes kategóriáknál hamarosan eljuthatunk a 30 százalékig is. Számos gyártó vonja vissza korábban kiadott árajánlatait és tér át rövid határidejű árképzésre, ennek ellenére a kereslet rendkívül erős. A folyamatban lévő és eltervezett építési projektekhez mindenki igyekszik a mostani árakon bevásárolni, ami további keresleti nyomást jelent a gyártókra nézve, akiknek nehéz eldönteni, hogy a jelenlegi megrendeléseknél hogyan priorizáljanak, mivel tervezhetnek hosszabb távon. Egyelőre az építőipart, illetve az ingatlanpiacot a tehetetlenségi nyomaték kellő fordulatszámon hajtja, a kivitelezéseket nem állítják le a jelentős költségnövekedés ellenére sem.

A lakossági felújítási piacot az idén még élő állami támogatások segítik, de a drasztikus építőanyag-drágulás, illetve a 2020 óta duplázódott vagy háromszorozódott munkadíj, valamint az öt éve átlagosan 13-14 százalékkal emelkedő rezsióradíj már szinte felemészti annak hatását

– árulta el az ÉKE elnöke. A már tavaly is megtöbbszöröződött gáz- és villamosenergia-árak tovább nőttek a háborús helyzet hatására, ami az építőanyag-gyártásban rendkívüli költségnövekedést okozott, lévén, hogy energiaintenzív folyamatról van szó. Néhány égetett kerámia termék, így egyes csempegyártmányok ára már most kilőtt, pontosabban kezd elszállni, az egyik nagy gyártó éppen most jelentett be 45-50 százalékos azonnali áremelést.

Fotó: VG

Egyes termékkörökben már a lélektani határon járnak az árak, és a drágulásnak még nincs vége, több oldalról gyűrűznek be a költségemelő hatások. Jelentős mértékben emelkedett az alapanyagok ára, amivel párhuzamosan a fuvarköltségek is drasztikusan megugrottak. Mint Wiesinger Raimund tájékoztatott, továbbra is szűkös a kínálat a főbb termékkategóriákban, így a szigetelőanyagok és a szerkezetépítés piacán, ahol eközben jellemzően 20-30 százalékos áremelkedéssel szembesülnek a vevők.

A szállítási határidőkre is negatív hatással van a nemzetközi helyzet, a hőszigetelők és a gipszkarton termékek többsége – néhány hazai gyártásút kivéve – nem egy-két hét, hanem több hónap alatt érkezik meg. A forintgyengülés, a hitelkamatok emelése egyaránt az építkezők kockázatait és anyagi terheit növeli, az eredetileg tervezett anyagköltségeket nehéz kordában tartani, a költségvetés egyre többeknél feszül ki.

A lakásépítések nem állnak le, hiszen az otthonteremtési támogatások, közte a kedvezményes áfa még él, de a kivitelezési költségek ilyen iramú emelkedése esetén. A kereskedelmi egyesület elnöke szerint néhány hónap múlva a lassulás jelei is megmutatkozhatnak. Az építőipari termelés nominálisan nem lesz kisebb, mint tavaly, de erre leginkább a költségemelkedések miatt van esély. A lakásfelújításokat sem valószínű, hogy elhalasztják, de a drágulás miatt kisebb munkálatokat lehet majd megvalósítani a megadott keretekből.