Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Otthon Start Program
ingatlanpiac
lakásvásárlás

Mától még egyszerűbb lakást venni az Otthon Start program segítségével – ezek a változások

Tovább egyszerűsödik a lakásvásárlás az Otthon Start programban: november 15-től ugyanis több változás érvényes. A frissen életbe lépett kormányrendelet amellett, hogy több könnyítést tartalmaz, pontosítja az Otthon Start program szabályait is.
VG
2025.11.15, 13:17

Az Otthon Start program több részletszabályán módosít november 15-től a kormány, így még egyszerűbbé válik lakást vásárolni a magyar fiataloknak – hívta fel a figyelmet az közösségi oldalán tett bejegyzésében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Fotó: Radoslaw Maciejewski / Shutterstock

Jelentős könnyítések lépnek életbe november 15-től az Otthon Start program feltételeiben, amelyek számos megoldást kínálnak az otthonteremtéshez a fiatalok számára – jelezte az államtitkár, aki részletesen beszámolt a most bevezetett újításokról, amelyek egyebek mellett az Otthon Start feltételeinek további pontosítását is tartalmazzák. Az Origo összefoglalta a legfontosabb változásokat, amelyekről itt olvashatnak

 

 

Ahogy a Világgazdaság is megírta, immár minden negyedik fiatal lakásvásárlást tervez.

Minden negyedik fiatal már rövid távon lakást tervez venni, az Otthon Start besegített

Akár néhány évvel ezelőtt is lehetetlennek tűnt volna. Az Otthon Start program beindította a fiatalok fantáziáját, lakáshoz jutni most már nem csak évtizedek spórolásával lehet, hanem akár rövid távon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu