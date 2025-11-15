Mától még egyszerűbb lakást venni az Otthon Start program segítségével – ezek a változások

Az Otthon Start program több részletszabályán módosít november 15-től a kormány, így még egyszerűbbé válik lakást vásárolni a magyar fiataloknak – hívta fel a figyelmet az közösségi oldalán tett bejegyzésében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Fotó: Radoslaw Maciejewski / Shutterstock

Jelentős könnyítések lépnek életbe november 15-től az Otthon Start program feltételeiben, amelyek számos megoldást kínálnak az otthonteremtéshez a fiatalok számára – jelezte az államtitkár, aki részletesen beszámolt a most bevezetett újításokról, amelyek egyebek mellett az Otthon Start feltételeinek további pontosítását is tartalmazzák. Az Origo összefoglalta a legfontosabb változásokat, amelyekről itt olvashatnak.

Ahogy a Világgazdaság is megírta, immár minden negyedik fiatal lakásvásárlást tervez.