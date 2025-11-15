Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Debrecen
parkoló
beruházás

Nagyon rég várta a magyar nagyváros ezt a nagy fejlesztést, ennek a Budapesten közlekedők is örülnének

Számos új autós várakozóhely létesülhet Debrecenben. A P+R parkoló jelentős tehermentesítés lehet.
VG
2025.11.15, 12:27
Frissítve: 2025.11.15, 12:56

P+R parkoló létesülhet Debrecen déli részén – derül ki az egyik előterjesztésből, melyről a soron következő, november 20-i ülésén tárgyal majd a debreceni közgyűlés. A Déli Gazdasági Övezet (DGÖ) területén lévő, kialakítás alatt álló ingatlan versengő ajánlatkérés útján történő értékesítéséről döntenek a képviselők — közölte a Haon.

fizetős parkoló
Debrecen déli részén P+R parkolót létesíthetnek / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Parkoló Debrecenben: új autós várakozóhelyek városunkban

Ahogy az előterjesztés emlékeztet, a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított számos közigazgatási hatósági ügyet, melyek a DGÖ-höz kapcsolódóan telephely kialakításával, útépítési, vasútépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függnek össze.

Ezen célok érdekében Debrecen önkormányzata – együttműködve az állammal – a DGÖ megközelíthetősége, valamint az áru- és szolgáltatások mozgásának megkönnyítése érdekében különböző beruházásokat végez (a környező települések lakosságát is kiszolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházások).

A debreceni közgyűlés arról is döntött, hogy a DGÖ közműkapacitásainak további fejlesztése érdekében az önkormányzat – 100 százalékos intenzitású állami támogatás igénybevételével – közműkapacitások kiépítését vállalja a jelenlegi és a jövőbeni várható igények kielégítésére.

Az önkormányzat tulajdonában áll a DGÖ-ben található, „kivett beruházási célterület” megnevezésű, közel öthektáros területű ingatlan. Debrecenben a közelmúltban új parkolási rendszert vezettek be, melynek célja, hogy megoldást nyújtson a városközponti területek parkolási nehézségeire, valamint a lakótelepi parkolók tehermentesítésére. 

Ezzel összhangban az önkormányzat további célkitűzése, hogy a szóban forgó ingatlanon első ütemben legalább 120 férőhelyes P+R parkoló és a hozzá kapcsolódó létesítmények valósuljanak meg, ezzel a közösségi közlekedés igénybevétele felé terelve a lakosságot. Az ingatlant ezzel a kötött felhasználás terhével értékesítenék.

Totálisan átalakul a parkolási rendszer Budapesten

Három cég közül választják ki, hogy ki építi a parkolót

Törvény szerint várakozási díj a „Parkolj és utazz” (P+R) közúti jelzőtáblával megjelölt várakozási területen nem állapítható meg. Amennyiben a parkolóhelyek őrzését többletszolgáltatásként biztosítják, ezért a többletszolgáltatásért naptári naponként 6–22 óra között legfeljebb az adott településen igénybe vehető közösségi közlekedés legalacsonyabb jegyárával egyező őrzési díj szedhető.

A debreceni polgármesteri hivatal vagyonkezelési osztálya által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan forgalmi értékét – a kötött hasznosítási lehetőség figyelembevételével – 298 millió 818 ezer forint (6 ezer forint per négyzetméter) összegben állapították meg.

A fenti ingatlanra a magyar államnak elővásárlási joga van, amennyiben ezzel nem él, a város a területet versengő ajánlatkérés útján kívánja értékesíteni. Az eljárásban

  • a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., 
  • a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt., valamint
  • a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 

venne részt az előterjesztés szerint.

Az induló licitár 298 818 000 forint plusz áfa, a vevőnek a vételárat 365 napon belül kell megfizetnie, valamint köteles az ingatlanon legalább 120 darab várakozóhelyet kialakítani, melyet közcélra igénybe vehető P+R parkolóként kell fenntartania. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu