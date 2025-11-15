Deviza
Lukoil: pánik Romániában, fénysebességgel drágul az üzemanyag, Bulgáriával példálózni nagy hiba volt

Az amerikai szankciók, amelyek alól Orbán Viktor washingtoni látogatásán mentességet kapott, hatalmas idegességet okoztak Európában. A román üzemanyagárak tízszer emelkedtek egymás után, félnek a további emelkedéstől, Bukarest arra hivatkozott, hogy Bulgária rosszabb helyzetben van – Szófia azonban a friss hírek szerint haladékot kapott.
Pető Sándor
2025.11.15., 12:09

Pánikot okoz Romániában az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók közelgő határideje (november 21.), az üzemanyagárakat szinte naponta emelték október vége óta, és félő, hogy ennek még nincs vége. A bukaresti kormány azzal nyugtatott, hogy az üzemanyag-ellátással semmi gond, és különben is a déli szomszéd Bulgária a szankciók tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van. Bulgária azonban hirtelen haladékot kapott a rendezésre. Hogy mennyire húsba vágó a kérdés kelet szomszédunkban, azt illusztrálja, hogy augusztus óta az éves infláció hajszál híján 10 százalék, és a román üzemanyagárak legutóbbi emelkedése ebben még nincs benne.

Román üzemanyagár: az elemzők szerint legalább 10 százalékos áremelkedés jöhet, ha be kell zárni a Lukoil finomítóját
Román üzemanyagár: az elemzők szerint legalább 10 százalékos áremelkedés jöhet, ha be kell zárni a Lukoil finomítóját / Fotó: Ioana Moldovan

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azzal nyugtatott: nincs olyan objektív körülmény, amely indokolná az üzemanyagárak emelkedését a töltőállomásokon – adták hírül román sajtójelentések még csütörtökön. 

Román üzemanyagárak: tíz emelés egymás után, itt a lista

A kormánytag felkérte az illetékes intézményeket, hogy vizsgálják meg a helyzetet, bár nem tudni, mit értett ezalatt.

Mindenesetre az Economedia.ro hírportál összeszedte, egymás után hányszor drágult az üzemanyag. A lista tekintélyes, ámbátor kicsit unalmas, mert a monoton áremelkedést semmi nem töri meg:

  • 2025. november 12., szerda (tizedik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult, a standard dízel ára változatlan maradt.
  • 2025. november 11., kedd (kilencedik áremelés): a standard benzin ára változatlan maradt, a standard dízel literenként 7 banival drágult.
  • 2025. november 7., péntek (nyolcadik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 9 banival drágult. A benzin ára átlépte a 7,5 lej per liter küszöböt.
  • 2025. november 5., szerda (hetedik áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.
  • 2025. november 4., kedd: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
  • 2025. október 31., péntek: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
  • 2025. október 29., szerda: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
  • 2025. október 28., kedd: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.
  • 2025. október 25., szombat: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.
  • 2025. október 24., péntek (az első októberi áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.

Bogdan Ivant a parlamentben megkérdezték, előfordulhat-e, hogy a benzin és a dízel ára literenként 9 lejre emelkedik. A miniszter válasza ez volt:

A versenytanácsnak és más intézményeknek kell dönteniük, elemezniük a helyzetet. Jelenleg nincs olyan objektív feltétel, amely indokolná az üzemanyagár növekedését a töltőállomásokon. Ezért az illetékes intézményeknek el kell végezniük ezeket az ellenőrzéseket, mert jelenleg – a hazai üzemanyag-termelés mellett – jelentős importtal is rendelkezünk, és nagyon világos képet látunk az üzemanyagpiacról. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint például Bulgária, amely szinte 100 százalékban a Lukoil finomítótól függ.

Alig egy nappal később kiderült: Bulgáriára hivatkozni bizony hiba volt.

Bulgária haladékot kapott az Egyesült Államoktól

A Trump-kormányzat meghosszabbította a szankciók alóli mentességet bizonyos Lukoil PJSC-vel kapcsolatos tranzakciók esetében, miközben fokozza az együttműködést külföldi kormányokkal és lehetséges vásárlókkal az orosz olajvállalat nemzetközi eszközeinek ügyében – jelentette közép-európai idő szerint pénteken este a Bloomberg hírügynökség.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyt adott a vállalat kiskereskedelmi töltőállomásait érintő egyes tranzakciókra és a nemzetközi eszközök értékesítésére vonatkozó szerződésekre december 13-ig, míg egy külön mentességet, amely a Lukoil bolgár érdekeltségeit érintő ügyletekre vonatkozik, április 29-ig hosszabbították meg – közölte az ügynökség.

A lépésekre azt követően került sor, hogy a pénzügyminisztérium tárgyalásokat folytat szövetségeseivel Közép-Európától a Közel-Keletig, miközben igyekszik kezelni a vállalat külföldi működésének bonyolult felszámolását az eredetileg november 21-re kitűzött határidő előtt – mondták az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források. 

Az amerikai tisztségviselők több időt akartak biztosítani a tranzakciók lezárására és alternatív tulajdonosi struktúrák feltérképezésére, amelyek segítségével az eszközök nem orosz ellenőrzés alatt is tovább működhetnek – tették hozzá.

Az OFAC (a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala) úgy gondolkodik, hogy a lehetséges vevők megőrizhetik helyüket a sorban, de az ügylet tényleges lezárása sokkal tovább fog tartani, mint 30 nap – még akkor is, ha tűzoltóáron adják

– idézte a Bloomberg Jeremy Panert, az OFAC korábbi tisztviselőjét, a Hughes Hubbard & Reed ügyvédi iroda washingtoni partnerét. 

A jelentés nem tér ki külön Romániára, háttérként említi, hogy nemzetközileg a legdiverzfikáltabb orosz olajvállalatként a Lukoil európai finomítóktól iraki és kazah olajmezőkig rendelkezik külföldi részesedésekkel, és töltőállomásokat működtet az USA-tól Belgiumig és Romániáig.

Az utóbbi napokban nőtt az érdeklődés a Lukoil portfóliója iránt: potenciális vásárlók az Egyesült Államokból, Európából és a Perzsa-öböl térségéből keresték meg a pénzügyminisztériumot, jóváhagyást kérve, hogy tárgyalhassanak a céggel – mondták a források. Az egyik szóba kerülő megoldás szerint egy vezető vásárló venné át a nemzetközi eszközök nagy részét, több kisebb, részletekben történő ügylet mellett.

A vállalat először múlt hónapban jelentette be, hogy el kívánja adni nemzetközi eszközeit, miután szankciók alá került, és tárgyalásokat kezdett a Gunvor Group nevű vezető nyersanyag-kereskedővel. Az üzlet azonban meghiúsult, miután az amerikai pénzügyminisztérium a Gunvort a Kreml „bábjának” nevezte. A Lukoil pénteken közölte, hogy más ajánlattevőkkel tárgyal, és célja elkerülni az ellátás megszakadását.

Románia gőzerővel dolgozik a Lukoil-probléma megoldásán

A román miniszter pontosította: Románia benzin- és dízelexportőr is, tehát olyan helyzetben van, hogy elegendő üzemanyaggal rendelkezik, ezért nem indokolt az áremelés. A Lukoil-probléma megoldásáról így nyilatkozott:

Több minisztérium is felelős ezért. Mi az energiaügyi minisztériumban elindítottuk a jogszabálytervezet kidolgozását, ezt később mindenki kiegészíti majd: a külügyminisztérium, a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium, és a román kormánynak kell majd elfogadnia, ezután közölni fogjuk. Ami nagyon fontos mind a minket figyelők, mind a Romániában működő Lukoil-hálózatok dolgozói számára, az az, hogy az állam igyekszik úgy rendezni ezt a helyzetet, hogy annak a lehető legkisebb negatív hatása legyen mind a román gazdaságra, mind a munkavállalókra.

A speciális igazgatás lehetőségeivel kapcsolatban azt mondta: vannak kidolgozás alatt álló megoldási formulák, amelyeknek pontosan összhangban kell lenniük az Oroszországi Föderációval szembeni nemzetközi szankciókkal, és azzal a szándékunkkal, hogy egyetlen román állampolgárt se érjen hátrány – sem a vállalat alkalmazottait, sem a kereskedelmi partnereket, sem azokat, akik ma a benzinkutaknál tankolnak.

Az elemzők szerint legalább 10 százalékos üzemanyagár-emelkedés jöhet

Az elemzők úgy becsülték: legalább 10 százalékkal nőne az üzemanyag ára a kutaknál, ha bezárna a Lukoil kezében lévő Petrotel-finomító, és Romániának importra kellene támaszkodnia.

Bogdan Ivan nem kívánt belemenni a részletekbe, annyit mondott, hogy Románia benzin- és dízelexportőr, és a piac úgy van felépítve, hogy „Romániában elegendő dízel és benzin van ahhoz, hogy ne indokoljon áremelést – ezt nagyon egyértelművé szeretném tenni”.

Ingyen vihetik a Lukoil terminálját, megvan, hogy kire cserélik az oroszokat – a szerződést aláírták, ők pumpálhatják az olajat

A lépés az Egyesült Államok által a cégre kivetett szankciók hatálybalépése előtt történik. A Lukoil-Moldova lehetővé tette, hogy a moldovai kormány ingyen használja a chisinaui repülőtéri üzemanyag-tárolót, hogy biztosítsa a folyamatos repülőtéri működést.

Ez a borzasztó vírus ne kerüljön át Európába – ismét lecsapott Afrikában a szinte mindig halálos vérzéses láz

Volt olyan járványa is, amikor a fertőzést szinte senki nem élte túl.
Lukoil: pánik Romániában, fénysebességgel drágul az üzemanyag, Bulgáriával példálózni nagy hiba volt

Bukarest arra hivatkozott, hogy Bulgária rosszabb helyzetben van – Szófia azonban a friss hírek szerint haladékot kapott.
Blue chipek: az OTP célba veheti a 40 ezer forintot, nagy lehetőség van még a Richter, a Mol és az MTel részvényeiben is

Mind a négy hazai blue chip közzétette idei utolsó időközi beszámolóját, ezért megnéztük, mi várható a legnagyobb magyar tőzsdei cégek részvényeitől.

