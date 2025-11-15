A Revolut megvetette a lábát Magyarországon, mindent átrendezhet a bankszámlaszám, de vannak még kérdések

A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent bejegyzés szerint a Revolut UAB 2025. október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy magyarországi bankfiókját elindítsa. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég immár jogilag is készen áll arra, hogy magyarországi ügyfeleinek belföldi, 3×8 számjegyű bankszámlaszámot biztosítson.

Valami mocorog a Revolut mélyén – és Magyarország lehet az első, aki megérzi a fogait / Fotó: Valentin Baciu / shutterstock

A vállalat súgóoldala is frissült: itt már nyíltan jelzik, hogy a szolgáltatás hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal egészül ki. Ez sok felhasználó számára évek óta várt fejlemény, hiszen jelenleg minden Revolut-forintszámlához litván számlaszám tartozik, amelyre hazai bankból nem lehet egyszerű belföldi forintátutalást indítani.

Vége a lassú nemzetközi utalásoknak

A jelenlegi rendszerben a magyar felhasználók nemzetközi forintutalásként tudnak pénzt küldeni saját Revolut-számlájukra, ami:

sok banknál nem érhető el egyszerűen az appból,

több ezer forintos költséget jelenthet,

és akár több munkanapig is eltarthat.

Egy hazai bankszámlaszám azonban mindezt megoldja:

a Revolut-számlára érkező vagy onnan induló forintátutalások ugyanolyanok lesznek, mint bármely magyar bank esetében.

A fizetések Revolutra utalása is egyszerűbbé válik, ami különösen fontos lehet a fiatalok és digitális bankokat előnyben részesítő felhasználók körében.

A háttérben: szankciós ellenőrzések

Az elmúlt hónapokban több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Revolut ismeretlen okokra hivatkozva zárolta a számláját vagy késleltette a tranzakciókat. A fintech vállalat most először reagált ezekre a kritikákra.

A cég szerint a számlák ideiglenes blokkolása nem technikai hiba, hanem az EU, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és az ENSZ szankciós szabályainak való megfelelés, minden tranzakciót globális szankciós listák szerint ellenőriznek, és kötelesek megállítani minden olyan ügyletet, amely érintett országokkal, személyekkel, vállalatokkal vagy területekkel kapcsolatos (például

Irán,

Észak-Korea,

Oroszország meghatározott szektorai,

illetve a Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja régiók).

A Revolut hangsúlyozta, hogy ezek a lépések jogi kötelezettségek, és nem a cég önkényes döntései.