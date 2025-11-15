Ha leáll az amerikai kormányzat, az rossz – most újraindult, és ez a baj, még a forintot is figyelni kell

Felsóhajtottak a piacok, amint véget ért a hosszú kormányzati leállás Amerikában. Ám megkönnyebbülés helyett újabb aggodalmak vették át a stafétát a Wall Streeten: az eddigi vakrepülést felváltja az adatdömping. Ráadásul sanszos, hogy a Fed kamatcsökkentése decemberben megtorpan. Emellett a technológiai óriások szélsőséges értékelése miatt is fájhat a befektetők feje.

Vakrepülés után a fénytől pislognak a Wall Streeten / Fotó: NurPhoto via AFP

Vakrepülésnél is rosszabb az adatözön

Több mint egy hónapig kereskedett a Wall Street a kulcsfontosságú kormányzati jelentések nélkül. Márpedig rendszeresen érkező makroadatok alakítják ki a gazdaságról alkotott képet. Hét közepén jött a fordulat, és a befektetők most attól tartanak, hogy a beérkező adatáradat megingathatja a piacokat, s felboríthatja a decemberi kamatcsökkentésre tett fogadásokat.

Negyven napig sötétben éltünk, most attól tartunk, hogy elvakít a fény

– fogalmazott Mina Krishnan, a Schroders Multi-asset portfóliómenedzsere.

Miután újraindult a kormányzat, a széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag szűk 2 százalékot esett, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite pedig bő 2 százalékot. Egy hónapos visszatekintésben

a mostani csütörtök volt a három vezető tengerentúli index legrosszabb napja.

Megosztottak a jegybankárok

A Jerome Powell Fed-elnöksége alatt még sosem tapasztalt megosztottság alakult ki az amerikai jegybankárok körében. Ami a gazdaság állapotában gyökerezik: egyszerre tapasztalható az inflációs nyomás és a munkahelyek növekedésének megtorpanása. Ezt a ritka kombinációt stagflációnak nevezik. Sok közgazdász a stagflációt a Trump-adminisztráció protekcionista vámpolitikájával és bevándorlást korlátozó intézkedéseivel magyarázza.

Az októberi kamatvágás óta megerősödtek a héják, akik

úgy vélik: már elérte a Fed a semleges kamatszintet.

Kétesélyessé vált, hogy lesz-e kamatcsökkentés a december 9–10-i ülésen. A kormányzati újraindulás után érkező új adatok talán eldöntik a vitát, a dollár és ezzel a forint árfolyamának irányát is. De arról sem szabad elfeledkezni, hogy a döntéshozók egy része csereszabatosnak tekinti a decemberi és januári kamatdöntő ülést.