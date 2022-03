Idén februárban 9449 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami jelentős javulást jelent a januári 8088 gépjárműhöz viszonyítva – derült ki a Datahouse legfrissebb adataiból. Az elmúlt két év második hónapjához hasonlítva azonban van lemaradás,

a tavalyi adathoz képest 13,3, a 2020-ashoz pedig 14,7 százalékos a csökkenés a vizsgált hónapban.

Márkák tekintetében nem okozott meglepetést a február: a Suzuki helyezte forgalomba a legtöbb új személyautót, 1448-at, ezzel 15,32 százalékos piaci részesedést ért el. A második helyen a Toyota végzett 1155 személygépjárművel és 12,22-os részesedéssel, a harmadik pedig a Ford lett 942 autóval és 9,97 százalékkal.

A negyedik helyen álló Kia messze elmaradt a dobogósoktól, 694 új személyautót adott a magyar utakra, szorosan követi a Škoda és a Volkswagen. Éves összevetésben a fentivel megegyezik a rangsor.

A szegmensek esetében magasan a C, vagyis az alsó középkategóriás autók voltak a legnépszerűbbek, közel ötezret helyeztek forgalomba februárban ebből a szegmensből. Egyébként ezt a kategóriát Suzuki modell vezeti, ahogy a második helyen álló SUV B kategóriát is. A harmadik helyet megszerző SUV C szegmens élén egy Toyota modell található.