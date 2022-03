Ismét listavezető lett a divatmárkák között a Financial Times rangsorában a Nanushka International Zrt.! A vállalat a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. egyik legsikeresebb portfóliótársasága, 884,6 százalékos abszolút növekedési rátával immáron sorozatban a harmadik alkalommal szerepel Európa leggyorsabban növekvő vállalatai között.

A magyar márka a 2020-as világszintű korlátozások és annak hatásai ellenére is nagy mértékű növekedést ért el, mellyel a rangos 157. helyezést érte el az idei listán.

„Páratlan teljesítménynek számít, hogy továbbra is listavezető helyen szerepelhetünk az európai divatmárkák között. Jól tükrözi azt, hogy a Nanushka márka értékei kiemelkedően jól rezonálnak vásárlóinkkal a dinamikusan változó társadalmi helyzetekben is, hiszen egy majdnem 40 százalékot zuhanó piacon is növekedni tudtunk. Az is nagy szó, hogy a Vanguards csoport nemzetközi divatipari szakemberekből álló csapata már másfél évvel megalakulását követően ilyen kiváló eredményeket tud felmutatni” – mondta a lista kapcsán Baldaszti Péter, a Nanushka International Zrt. igazgatóságának elnöke és a Vanguards csoport társalapítója.

A Statista kutató cég által összeállított "FT 1000 - Europe's Fastest Growing Companies 2021" lista rangsorolja azokat az európai vállalatokat, amelyek 2017 és 2020 között a legmagasabb éves összesített bevételnövekedési rátát érték el.

A verseny idén is kiélezett volt, a rangsorra kerüléshez minimum 36,5 százalékos növekedési rátára volt szükség ebben az évben, ami már valamivel magasabb, mint a tavalyi 35,5 százalék - utalva a koronavírus által okozott gazdasági visszarendeződésre.

„Nagyon büszkék vagyunk portfóliótársaságunkra, hiszen már harmadik alkalommal szerepel egy olyan listán, amely méltó módon rangsorolja a társaságokat gazdasági eredményeik alapján, nemzetközi viszonylatban. Ez pedig nem csak a Nanushka és az alapkezelő együttműködésének teljesítményét tükrözi, de azt is megmutatja, hogy a kifejezetten ambiciózus víziók is valósággá tudnak válni” – tette hozzá Gubicza Ágoston, a Vanguards csoport társalapítója és a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. társtulajdonosa.