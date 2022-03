Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos nyugati nagyvállalat kivonult Oroszországból. Erre a listára iratkozott most fel a Nanushka is, amely pénteken hivatalos honlapján tudatta, hogy szolidaritást vállal Ukrajnával, és otthagyja az orosz piacot.

A közlemény kitért arra, hogy a budapesti székhelyű divatház alapítója és kreatív igazgatója, Sándor Szandra még a rendszerváltás előtt született, emiatt személyes élményei vannak az orosz befolyásról, így érzelmileg is erőteljesebben érinti az invázió.

Fotó: Szabolcs László

A Nanushka a már leadott orosz rendeléseket teljesíti, újabbakat azonban határozatlan ideig nem fogad orosz partnerektől, ügyfelektől.

Ukrajnával nemcsak szolidaritást vállal, hanem több fronton támogatja is az országot, és nehéz helyzetbe került állampolgárait. A vállalat pénzeszközökkel is támogatja az ukrán civil lakosságot. Ezen felül különféle akciók során együttműködik a Máltai Szeretetszolgálattal, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és több, a rászorulókat támogató civil szervezettel is.