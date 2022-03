Lengyelország után a régióban Magyarországon nőttek a legjobban a bérek tavaly, derült ki a V4-es országok statisztikai hivatalainak adataiból. Míg hazánkban 2021-ben 8,7 százalékkal emelkedett a bruttó átlagbér, Lengyelországban 9,6 százalékkal, Szlovákiában 6,9, Csehországban pedig 6,1 százalékkal nőttek a nemzetgazdasági keresetek. A legmagasabb fizetések továbbra is ez utóbbi országban találhatók: Csehországban 2021-ben 37 839 korona, azaz 530 ezer forint volt a bruttó átlagbér, őt követi jelentősen lemaradva Lengyelország 5662 złotyval (444 ezer forint), illetve Magyarország 438 800 forintos átlagkeresettel. A legalacsonyabb bérek ma már Szlovákiában vannak, északi szomszédunknál a 2020-as 1133 euróról 1211 euróra nőttek a keresetek, ami mintegy 433 ezer forintnak felel meg.

Magyarországon tavaly a korábbi éveknél némileg lassúbb volt a keresetek emelkedése, ám így is folytatódott a felzárkózás, elsősorban a közszféra béremelései, illetve az év végi béren kívüli juttatások húzták a dinamikát. Ennek köszönhető, hogy decemberben közel 492 ezer forint volt a bruttó átlagfizetés. Nem pusztán magyar jelenségről van szó, a visegrádi országok mindegyikében évek óta megfigyelhető, hogy novemberben és decemberben az egész éves lendületet jócskán meghaladó mértékben növekednek a bérek. Lengyelországban a vállalatoknál az év utolsó hónapjában 6644 złoty, azaz 521 ezer forint volt az átlagbér, ami nem sokkal magasabb, mint a hasonló magyar adat, hazánkban a cégek esetében 512 ezer forintos átlagot mért a KSH. Szlovákiában egy hónappal korábban, novemberben ugrottak meg a fizetések, főképp az iparban, ahol az 1563 eurós átlagbér mintegy 560 ezer forintnak felelt meg. (Csehországban tavaly a negyedik negyedévben 40 135 korona, azaz 561 ezer forint volt az átlagfizetés. Részletes adatokat azonban csak később tesz közzé az ország statisztikai hivatala.)

A nemzetgazdasági ágak közül az információ és a kommunikáció számít a legjobban fizetett szektornak. Lengyelországban ezen a területen 10 084 złotyt, azaz 791 ezer forintot is lehetett keresni 2021-ben, Magyarországon pedig a legkevesebbet, 730 ezer forintot. Ugyanakkor, nem függetlenül az egyre erőteljesebb feldolgozóipari aktivitástól, a három ország közül hazánkban voltak a legmagasabbak a keresetek a feldolgozóiparban: a KSH által mért 458 ezer forintos átlagbért Szlovákia 447 ezer, Lengyelország pedig 443 ezer forinttal követi.

Az építőpari fizetésekben viszont ennél jóval nagyobb eltérések vannak a V4-ek között. Míg Lengyelországban az átlagbért is meghaladják a szektorban a keresetek (5825 złoty, 457 ezer forint), addig Magyarországon a 350 ezer forinttal attól elmaradnak, északi szomszédunknál pedig még a magyart is alulmúlják, ott ugyanis 818 euró volt tavaly, tehát még a 300 ezer forintot sem érte el. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén viszont Szlovákiában a legmagasabbak a bérek (711 ezer forint), de Magyarországon és Lengyelországban is majdnem ugyanannyit lehet keresni (681, illetve 680 ezer forintot). A szállítás, raktározás terén a három országban gyakorlatilag nincs különbség, (393 ezer Szlovákiában, Magyarországon 395 ezer, Lengyelországban 399 ezer forint).