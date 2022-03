A Wikipedia teljesen átszervezendő, ezzel a címmel jelent meg a Magyar Nemzeti Bank közösségi oldalán Matolcsy György jegybankelnök friss bejegyzése. A Facebookon Matolcsy György idézi John Thornhillt, aki a Financial Times (FT) vélemény rovatában március 18-án azt írta:

A Wikipediától valóban nem várhatjuk el, hogy a végső igazság letéteményese legyen. Az online tudástárnak megvannak a maga hibái, elfogultságai és vakfoltjai, vagyis nem 100 százalékban megbízható.

Fotó: RICCARDO MILANI / AFP

De Matolcsy György szerint pedig annak kellene lennie, mert a közjavak közé tartozik. Valószínűleg az egyik „utolsó legjobb hely” az interneten – tette hozzá. Viszont ahogy Taha Yasseri mondja: „Arra nagyon jó, hogy ott kezdjük a kutatást, de semmiképpen nem ott kellene befejezni.” Pontos megfogalmazás – írja az MNB elnöke.

A Wikipediát gyakran használják trollok és még gyakrabban elfogult szereplők.

A feltételezhetően megbízható forrásból származó bejegyzésekből még az ordító hibákat is nehéz lehet kigyomlálni. Különösen ha emberekről van szó (még akkor is, ha politikusokról, bankárokról vagy jegybanki tisztviselőkről beszélünk), ezek a tévedések igazán kínosak és félrevezetők lehetnek.

Az élő és elhunyt személyeket tekintve pedig mi – a családunkkal együtt – kapjunk a lehetőséget arra, hogy kijavítsuk a Wikipedia szándékosan elferdített karakterábrázolását. Ez pedig magában foglalja az egyértelműen hibás adatok eltávolítását is – zárja a bejegyzést a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki ezzel a bejegyzéssel válaszolt John Thornhill Financial Timesban megjelent cikkére. Aminek az a címe: „The truth about war is messy – just read Wikipedia” (Az igazság a háborúról zavaros – csak olvassuk a Wikipediát.)