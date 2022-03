A földgáz és a villamos energia iránti igényeket is maradéktalanul fedezik a hazai rendszerek, ezzel együtt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az orosz–ukrán háború kapcsán a legrosszabb eshetőségre is készül forgatókönyvvel – mondta a Magyar Nemzetnek Ságvári Pál, a hivatal elnökhelyettese. A szakértő hangsúlyozta, hazánk kiváló infrastruktúrával rendelkezik, és a földgáztartalékaink is megfelelők. Beszélt arról is, hogy

az európai rendszerirányítók rekordidő alatt csatlakoztatták Ukrajnát és Moldovát az európai villamosenergia-hálózathoz.

Kiemelte: az orosz–ukrán konfliktus kezdete óta folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy milyen sérülések következnek be az ukrán áram- és gázrendszerben, kritikus elemet eddig nem ért nagy problémát okozó támadás.

Ukrajnán belül az elosztóhálózatokban és a lakossági rendszereknél vannak gondok, ami miatt eddig több százezer fogyasztó energiaellátása lehetetlenült el – mondta Ságvári Pál.

Ságvári Pál emlékeztetett, hogy Ukrajna éppen a háború kitörése napján egy régóta tervezett tesztüzem erejéig kapcsolódott le az orosz és a belarusz hálózatról, de a visszakapcsolódás már nem valósulhatott meg. Az eredeti cél az volt, hogy Ukrajna 2024-ben csatlakozzon az európai szinkronrendszerhez, addig tesztelik, hogy képesek-e önállóan tartani az 50 Hz-et, ami az európai kapcsolódás előfeltétele. A háború azonban átírta a forgatókönyvet, és a kétéves felkészülési idő két hétre rövidült.

Elegendő földgázunk van

A földgázzal kapcsolatban kiemelte, hat interkonnektoron keresztül továbbra is zavartalanul, a szerződések szerint érkezik a földgáz. A tárolókban jelenleg 1,25 milliárd köbméter van, ami a teljes kapacitás 20 és az éves fogyasztás 13 százaléka, vagyis a szezonnak megfelelő szinten vagyunk. Ebből a mennyiségből egyébként 900 millió köbméter a stratégiai készlet, amihez csak vészhelyzetben kell hozzányúlni, tehát bőven van vésztartalék is.

A háború hatásaival kapcsolatban elmondta, hogy bár érik találatok az ukrán infrastruktúrát, a felek mégis mintha ügyelnének arra, hogy a gerinchálózatok épek maradjanak. „Jelenleg nem látunk ellátásbiztonságot veszélyeztető helyzetet, ezzel együtt természetesen készülünk vészforgatókönyvvel” – mondta az elnökhelyettes.