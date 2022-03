Összefogtak a felsőoktatási intézmények és különféle támogatást nyújtanak az Ukrajnában kitört háború miatt többek között a kárpátaljai oktatók, hallgatók számára valamint a háború elől menekülőknek. A Magyarországon rekedt beregszászi színészeknek pedig a Jászai Mari Színészház nyújt szállást.

Ösztöndíj és kollégiumi elhelyezést biztosít a MATE

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) azt közölte:harminc kárpátaljai magyar oktató részére fejenként mintegy ezer eurós ösztöndíjat és kollégiumi elhelyezést kínál fel. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjprogram támogatásával és a költségnemek átcsoportosításával megvalósuló partnerség keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói részére mentálhigiénés tréninget is biztosítanak – közölte az egyetem.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

„A MATE jogelődjei régóta jó viszonyt ápolnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, kihelyezett agrárfókuszú képzéseink ugyanis 1999 óta működnek a beregszászi intézményben. Az ottani állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki és élelmiszermérnöki BSc képzések hallgatói több alkalommal is jártak nálunk, így vettek már részt szakmai tanulmányúton a Gödöllőhöz közeli Babatpusztán és együtt versenyeztünk a szarvasi regattán is. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi helyzetben is támogatást nyújtsunk számukra” – mondta Gyuricza Csaba rektor. Fentieken túl a MATE campusain elkezdődött a tartós élelmiszerek és személyi higiéniai termékek gyűjtése is a kárpátaljai rászoruló magyar családok részére.

Az ELTE kollégiumi szállásokkal segít

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 200 férőhelyet ajánl fel az Ukrajnából érkező menekültek elszállásolására és ellátására. Az egyetem akadémiai vezetése a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve olyan további segítségnyújtási csomagot állít össze, amely segíti a határmenti humanitárius tevékenységeket és saját, ukrán állampolgárságú, határon túli magyar és más nemzetiségű hallgatóit – közölte az ELTE.

Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt az ELTE vagyonkezelésében lévő debreceni Márton Áron Szakkollégium három kollégista családtagjait fogadta be, és kapacitása erejéig további segítséget nyújt a menekültek ellátásához. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja 200 férőhelyet ajánlott fel az orosz-ukrán konfliktus elől menekülőknek és családtagjaiknak, köztük hagyományos kollégiumi férőhelyeket és a legújabb, felújított családi apartmanjait is.

Az ELTE-n jelenleg 157 ukrajnai hallgató tanul, közülük 116-an kettős állampolgárok, az ELTE kollégiumaiban pedig összesen 221 fő ukrajnai lakóhellyel rendelkező hallgató tartózkodik.

Az egyetem minden hallgatója számára biztosítja a megfelelő tájékoztatást és szükség esetén pszichológiai segítséget is nyújt.

A Debreceni Egyetem is gondoskodik a bajba jutottakról

Mintegy háromszáz kollégiumi férőhelyet tett szabaddá a Debreceni Egyetem a Kárpátaljáról érkező hallgatók, oktatók és más menekültek elszállásolására. Péntek este óta folyamatosan érkeznek segítséget kérők. A hallgatói önkormányzat eközben adománygyűjtést hirdetett.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja elmondta: a Debreceni Egyetem a háború kirobbanásának első napján jelentkezett, hogy segítsen a bajbajutottaknak. Vannak, akik csak egy éjszakát töltenek a kollégiumainkban, majd tovább indulnak az ország más részeire. Nálunk döntően kárpátaljai magyarok szállnak meg, ellátásukról maguk gondoskodnak. A debreceni kollégiumokban összesen 200 fő, míg Nyíregyházán, Szolnokon és Hajbúböszörményben együttesen további 100 fő elszállásolásáról tudunk gondoskodni – mondta Csiszár Imre az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság vezetője.

Beregszászi színészek is bajban

A Jászai Mari Színészház szállást biztosít a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Magyarországon rekedt színészeinek – tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A színészház működtetője, az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. a Magyar Teátrumi Társasággal közösen azonnal segítségül ajánlotta a Jászai Mari Színészház szabad lakóegységeit a vendégszereplésen hazánkban lévő beregszászi színészeknek mindaddig, amíg szükségük van rá – közölték.