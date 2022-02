Minden férfit behívtak a beregszászi társulatból az ukrán hadseregbe – írja az Index.

Csütörtök este a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház adná elő a Tótékat a Nemzeti Színházban, de nem fog tudni átjönni a beregszászi társulat, amelynek tagjai közül minden férfi megkapta a behívót.

Katasztrófa, ami történik

– nyilatkozta a portálnak Vidnyánszky Attila az eseményekre reagálva.

Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

Nyilván mindenkinek megvan a maga felelőssége a kialakult helyzetben, a Keletnek és Nyugatnak is. Nem kellett volna kiengedni a háborús szellemet a palackból, a háború gondolatával játszani is bűn. Mindez hozzájárult ahhoz, ami most kezdődik

– véli a Nemzeti Színház kárpátaljai származású főigazgatója.