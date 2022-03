A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pozitívan bírálta el a Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (MFO) programra pályázatot benyújtó CIG Pannónia Általános Biztosító Nyrt. beadványát, s erről értesítette is a társaságot. Mivel a biztosító sikerrel pályázott a minősítés megszerzésére, döntésétől függően akár azonnal – de legkésőbb 60 napon belül – megkezdheti itthon az MNB felé bejelentett minősített termékek forgalmazását.

A fogyasztóbarát minősítéssel rendelkező otthonbiztosítások kedvező díjért az eddiginél magasabb szintű, várhatóan átlagosan másfél-kétszeres szolgáltatást nyújtanak, fölösleges többletszolgáltatások- és kiadások nélkül, egyszerűen összehasonlítható módon.

Fotó: Földi D. Attila

A fogyasztóbarát otthonbiztosítások alapcsomagja elemi károkra, s egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújtanak fedezetet. Az alapcsomaggal kapcsolatos káresemények tartalmát (szűkített kizárásokkal és mentesülésekkel) az MNB egységesen, kötelezően határozta meg a biztosítóknak, családbarát, zöld és digitális szempontokat is figyelembe véve. Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek egységes megnevezését a jegybank határozta meg. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhat az adott biztosító.

A biztosítóval való kommunikáció, a kárbejelentés és a kárrendezés teljes folyamata digitálisan is végezhető. Az ügyfél egzisztenciális helyzetét fenyegető károk esetén a biztosítók rendkívüli kárfelmérési és kárrendezési eljárást alkalmaznak. A kárrendezés időtartalma 100 ezer forint alatti kifizetési összegnél maximum 5, e fölött 10 munkanap lehet csak.

Az ügyfeleknek a megkötött lakásbiztosításukat érdemes az évforduló előtt legalább két hónappal áttekinteniük, valamint friss kalkulációt végezni egyéni igényeik alapján. A gyorsan emelkedő ingatlanárak vagy az otthonok berendezését alkotó ingóságok drágulása miatt érdemes évente felülvizsgálni az aláírt szerződésben foglaltakat. Meglévő szerződéseiket – a feltételek szerint, de általában – 30 nappal az évforduló előtt tudják felmondani, illetve az adott biztosítón belül évfordulótól függetlenül tudnak MFO-termékre váltani.

Az MNB pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontból is fontosnak tartja, hogy a lakásbiztosítások piacán élénküljön a verseny az ügyfelekért. Az MFO termékek közötti választás megkönnyítése érdekében tavaly márciusban elindította a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokat az ügyfelek egyéni igényei alapján összehasonlító oldalt, amelyet indulása óta több mint huszonötezer alkalommal látogattak meg az érdeklődők. Új MFO kötésüket ezen az oldalon akár néhány kattintással intézhetik el az ügyfelek.