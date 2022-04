Egyetlen közgyűlést sem tartottak meg a járvány miatt az elmúlt három évben a társasházak 10 százalékában egy friss felmérés szerint, de az idén már nincs engedmény, május végéig mindenkinek mindent pótolnia kell.

Bajban vannak viszont a felújítást tervező közösségek, az építőipari vállalkozások ugyanis már legfeljebb 30 napig tartják áraikat, a beruházási költségvetést ezért jelentős mozgásteret adó tartalékokkal kell megtervezni

– összegezte a pandémia és az áremelkedések együttes következményeit Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) elnöke a VG-nek.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Továbbra is jelentős probléma az alacsony részvételi arány a társasházi közgyűléseken, sőt, a koronavírus-járvány óta még inkább az, miután tovább csökkent a tulajdonosi aktivitás – mondta az egyesületi elnök. Felhívta a figyelmet arra, hogy az éves beszámoló elfogadása kizárólagos közgyűlési hatáskör, ráadásul most végre kérdezni és érvelni is lehet, a tervezett munkálatokat, feladatokat pedig személyesen lehet a leghatékonyabban megbeszélni, megvitatni. Mindezek miatt és azért is fontos a közgyűlések megtartása, mert az utóbbi években, a 2020 tavaszától több hullámban fellobbant járvány miatt egyes lakóközösségek már három éve nem gyűltek össze. Ennek következtében elmaradt a korábbi évek lezárása, a beszámolók elfogadása, illetve a közös terek világítása és fűtése nem drágult, de minden más igen, a szolgáltatások és anyagbeszerzések ára összességében mintegy 10-15 százalékos pluszkiadást jelent már.

Az idei közös költség emelése tehát elkerülhetetlennek látszik, különösen ott, ahol évek óta nem emeltek árat a rezsicsökkentés és az elmaradt közgyűlések miatt.

Tipikus, hogy miközben a bank, a biztosító, a lift karbantartó, és a takarító is emelte az árait, a közös képviselőkről rendre megfeledkeznek a lakóközösségek, így alakult ki az a torz helyzet, hogy a közös képviselők 80 százalékának kevesebbet fizetnek a társasházakban, mint a takarítónak – jelezte Bék Ágnes, aki a társasházi egyesület legutóbbi szakmai fórumán azt javasolta a közös képviselőknek, hogy számolják ki, mennyi munkaórát töltenek el egy-egy ház ügyeinek intézésével. Ebből kiderül többek között az is, hogy kell lennie egy alsó összeghatárnak, ami alatt még a legkisebb társasházat sem szabad elvállalni, hiszen a mindenféle ügyek és problémák intézése nem a ház méretével egyenes arányú munkaidő. Bék Ágnes szerint nehéz számszerűsíteni a közös képviselői minimálárat, de az most valahol havi 30 ezer forint körül lehet reálisan.

Az idei társasházi közgyűléseken a korábbiaknál jóval rugalmasabban kell dönteni a tervezett beruházásokról, a gyorsan és folyamatosan változó építőipari árak miatt – mondta a TTOE elnöke. Életszerű megoldás a tervezett költségvetésbe 30 százalékos tartalékot beépíteni, hogy a közös képviselő és a vele együttműködő számvizsgáló bizottság újabb és újabb társasházi közgyűlések összehívása nélkül, önállóan képes legyen dönteni. A társasházak nem a vállalkozók kedvenc megrendelői, hiszen egyrészt nem szívesen készítenek tételes árajánlatokat, másrészt mindenről számlát kell adniuk, miközben a házak költségérzékenyek, hiszen még áfát sem tudnak visszaigényelni.