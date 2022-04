Lassíthat a jegybank, óvatosságot jelez a kamatemelés elmaradása

Második hete változatlan az irányadó ráta Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtök reggel ismét nem emelt az egyhetes betét kamatán, így annak mértéke továbbra is maradt a még március 24-én meghatározott 6,15 százalékos mértéken. Legutóbb, két héttel ezelőtt 30 bázisponttal nőtt az effektív kamat mértéke, ezt pedig két nappal megelőzte az alapkamat emelése: március 22-én a jegybank monetáris tanácsa 100 bázisponttal vitte fel az alapkamatot és a kamatfolyosó felső határát is. Előbbi így 4,4, utóbbi pedig 7,4 százalékra bővült, tehát lett volna hely egy újabb kamatemelésnek.

Második hete nem emelt a kamaton a jegybank Az egyhetes betét kamata március 24-én nőtt a legutóbb, akkor 30 bázisponttal. Most is maradt a 6,15 százalékon.

Amelyre egyébként lehetett is számítani, hiszen a forint néhány nap alatt jelentős gyengülésnek indult. Múlt hét csütörtökön, amikor először hagyta helyben a 6,15 százalékot a jegybank, még a 370-es szint alatt mozgott a forint jegyzése az euróval szemben. Ma reggelre viszont már a 379-et is meghaladta és tesztelte a 380-as szintet. A kamatemelés elmaradására rögtön át is törte azt, az euró-forint árfolyam villámgyorsan 381 fölé ugrott, kevéssel 382 alatt tetőzött az árfolyam, onnan pedig erősödni kezdett a forint.

Fotó: Shutterstock

Délután 15 óra után már ismét 379 körül járt a jegyzés.

Éledezik a forint, esik az olaj ára Zöldben vannak a tőzsdeindexek is.

Az emelésre tehát az árfolyam miatt és a holnap megjelenő, várhatóan magasabban alakuló márciusi inflációs adat miatt is számíthattak a piacok. Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője szerint is a szigorítást a forint elmúlt napokban tapasztalt érdemi gyengülése indokolhatta volna.

„Az elmúlt időszakban a jegybank mintha óvatosabbá vált volna, kevésbé reagálna a forint gyengülésére, és már lassítana a szigorítás ütemén. A jövőbeni folyamatokat azonban ennek ellenére is nehéz lesz megítélni, hiszen az elmúlt hetekben elmaradó szigorítás inkább azt jelzi, hogy a jegybank visszatér a havi gyakoriságú lépésekhez” – húzta alá a VG-nek Regős Gábor. Ennek megfelelően a következő kamatdöntő ülésig nem számítanak szigorításra az egyhetes betéti kamat tekintetében sem, így negatív események esetében a forint további gyengülése várható, és nem zárható ki újabb spekulációs hullám sem.

Meghatározó lehet az Európai Unióval való kapcsolatrendszer alakulása, a háborúval kapcsolatos fejlemények, illetve a hazánk szempontjából kiemelkedően kedvezőtlen szankciók sorsa

– összegezte az elemző.