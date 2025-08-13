Hatalmas pofont kaphat a dollár, ha Powellék megfogadják Trump pénzügyminiszterének tanácsát - a forint lehet a nevető harmadik

Scott Bessent, az amerikai kormány pénzügyminisztere kedd este a Fox egyik műsorában kijelentette, hogy szerinte a Fednek nyitottnak kellene lennie egy esetleges 50 bázispontos kamatvágásra is a szeptemberi ülésén. A pénzügyminiszter szerint ezt azért kellene megfontolnia a Jerome Powell vezette testületnek, mert nem csökkentette a kamatokat a júliusi ülésen, pedig már akkor meg lett volna rá a lehetősége, így ha most bepótolnák a „kimaradt” enyhítést, akkor 50 ponttal csökkentve a kamatokat ismét helyes útra terelhetnék a kamatpályát a világ legnagyobb gazdaságában. Bessent később hozzátette, hogy az amerikai kamatoknak 150-175 bázisponttal lejjebb kellene lenniük, mint ahol vannak.
Az amerikai jegybank a júliusi ülésén elsősorban azért nem nyúlt a kamatokhoz, mert a monetáris tanács továbbra is aggódik a vámháború által esetlegesen okozott inflációs nyomástól. Ez az áremelkedés egyelőre nem jelent még meg a friss adatokban, a keddi, júliusi CPI adat például ugyanúgy 2,7 százalékról szólt, mint a júniusi számsor, elmaradva ezzel a 2,8 százalékos elemzői várakozástól. Ez a trend pedig egyre jobban meggyőzi a befektetőket arról, hogy nincs szükség a jelenlegi monetáris szigort fenntartani, és a pénzromlást ennél alacsonyabb szintek mellett is kordában lehetne tartani.
Fontos emlékezni arra, hogy a Fed legutóbbi döntése óta alaposan megfordult a világ az amerikai gazdaságról alkotott képpel,
két nappal a kamatdöntés után derült ugyanis csak ki, hogy az újonnan létrejövő álláshelyek számáról szóló adatok teljesen tévesek voltak, a májusi és júniusi adatokat ugyanis együttesen 258 ezer fővel módosították lefelé a statisztikusok utólag (a helyesbített adatok szerint májusban mindössze 19, júniusban pedig 14 ezer új munkahely jött létre), ekkora negatív korrekcióra pedig korábban a pandémia kitörése óta nem volt példa. Mindez arra utal, hogy az amerikai gazdaságot sokkal nagyobb mértékben ütötte meg a vámháborús félelem, mint eddig bárki gondolta.
A látványosan gyengülő munkaerőpiac és a vártnál kisebb mértékben emelkedő infláció együttesen arra utalnak, hogy a Fed előtt nemcsak hogy nyitott az út a kamatvágás felé, de egyre inkább szükségessé is válik a kamatcsökkentés a világ legnagyobb gazdaságában.
A határidős jegyzések alakulásából az olvasható ki, hogy a befektetők szemében már fikarcnyi kétség sincs arról, hogy a Jerome Powell vezette testület enyhíteni fogja a monetáris béklyó szorítását az amerikai gazdaságon, az opciós piac 96,2 százalékos valószínűséget ad a 25 bázispontos módosításnak, amit egyébként a legutóbbi ülés utáni beszédében már maga Powell sem zárt ki – tette mindezt még az előtt, hogy megismerhette a minden piaci szereplő számára hatalmas meglepetésként érkező munkaerőpiaci adatrevíziót.
A kamatvágást így már szinte tényként lehet kezelni, és a piacon egyelőre az sem kérdés, hogy mekkora lesz a vágás.
A Scott Bessent által most felvetett 50 pontos enyhítést a CME opciós piaci aggregátora szerint egyelőre semmilyen szinten nem árazzák a befektetők, a kamatpálya alakulása azonban a Trump-kormány által vágyottnak megfelelően alakulhat az év hátralévő részében, már ha beválik az opciós befektetők jóslata. A határidős jegyzések által felvázolt kamatpálya ugyanis 25-25-25 bázispontos enyhítést irányoz elő a szeptemberi, az októberi és a decemberi ülésre is, az év végére így 75 bázisponttal lehetnek lejjebb a kamatok Amerikában, mint ahol jelenleg vannak.
Ez mindenféleképpen kedvező forgatókönyv lenne a tőkepiac számára, a részvényindexek újabb rekordra is törtek már a kamatvágási várakozások megerősödését kiváltó, keddi CPI inflációs adat utáni optimizmusban is, a nagy vesztes viszont minden bizonnyal az a dollár lenne, melynek
A Fed döntéshozói szeptember 17-én döntenek majd legközelebb a kamatokról, a piacnak így még egy bő hónapja van spekulálni a kamatpályáról.
