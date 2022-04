Konyhai okoseszközöket, lakberendezési és gépészeti innovációkat, azaz felújítási és átalakítási trendeket mutatnak be azon a szakkiállításon, amelyet a hétvégén tartanak a Budapest Arénában. A kiállítások újraindulásának időszakában látható, hogy igazán jó lóra azok tettek, akik ingatlanpiaci fókuszú rendezvény szervezésére vállalkoztak, mert különösen nagy érdeklődés övezi az építkezők és a felújítók számára érdekes és hasznos programokat, illetve szakvásárokat.

A fürdőszoba és otthoni wellness után most a konyha következik a szakkiállítási naptárban, a Konyhakiállítás szervezői ezúttal a fenntarthatóságra, a konyhai lakberendezési trendekre és az okoskonyhákra fókuszálnak. Utóbbi a gyorsan fejlődő technológiai megoldások korszakában különösen érdekes újdonságokkal szolgál azoknak, akik mostanában vállalkoznak konyhájuk korszerűsítésére vagy berendezésére.

Az okoskészülékek között olyan sütőt is találni, ami kopogtatásra bekapcsolja a belső világítást és a kijelzőt, vagy már akkor, amikor még csak közelítenek hozzá – derül ki a Konyhakiállítás újdonságait részletező közleményből. Eszerint létezik és kereskedelmi forgalomban kapható kamerával gyártott sütő, ami lehetővé teszi, hogy okoseszközön keresztül is megtekinthető legyen a készülő étel, mindez ma már akár HD minőségben is – tudtuk meg.

A passzív sütéstámogató rendszerrel felszerelt sütők már igazából nem is számítanak újdonságnak, ezek automatikus programokat kínálnak, az elkészíteni kívánt ételnek megfelelően állítják be a sütési hőmérsékletet és időt. Az okosváltozatok között pedig akad olyan is, amely lehetőséget ad arra, hogy ne csak az előre programozott opciókból válasszunk, hanem egy receptgyűjteményből válogathassunk. Elég a sütőhöz tartozó alkalmazásban található receptekből kiválasztani egyet, a készülék pedig ahhoz igazítja a szükséges beállításokat.

Ma már létezik olyan sütő is, aminek csupán egy fényképet kell készíteni az ételről okostelefonnal, az alkalmazás pedig ez alapján beállítja az optimális sütési paramétereket a kívánt ételhez.

Egy mesterségesintelligencia-algoritmus segítségével húsz előre meghatározott ételt ismer fel a rendszer, de az alkalmazás „megtanítható” az ételek felismerésére és az azokhoz tartozó beállítások elmentésére. A felhasználó így saját könyvtárat is létrehozhat – adtak ízelítőt a modern konyhatechnológiának már a háztartások számára is elérhető eszközeiből a szakkiállítás szervezői.