Új köntösbe öltöztette, sorba rendezte a régóta visszatérő és az elmúlt 12 év alatt felhalmozódott követeléseit a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ a tízpontos csomagot a kormány megalakulását követően a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a miniszterelnök mellett minden döntéshozóhoz, valamint a parlamenti pártok vezetőihez – emelte ki a MASZSZ közleményében Zlati Róbert elnök. Összeállításában a Magyar Szakszervezeti Szövetség a hosszú évek óta hiányolt szociális párbeszédet olyan új kezdetként említi, amelyben különösen nagy hangsúlyt kap egyebek mellett a munkahelyi, ágazati szinten megerősített kollektív-szerződési rendszer és a szakszervezeti jogok visszaállítása.

A bérrendezés, bérfelzárkóztatás ezúttal is fontos eleme a szakszervezeti követeléscsomagnak. A munka világát és közvetlenül a munkavállalókat is hátrányosan érintő törvényi változtatások korrekciója sem tűr halasztást – szögezi le az elnök. Zlati Róbert emlékeztet: elsőként a sztrájkhoz fűződő jogokat csorbította a kormány, főként a köz- és közszolgáltató szférában. A csomag szintén fontos eleme az álláskeresési támogatási idő meghosszabbítása is.

A MASZSZ szerint a társadalombiztosítási alapok feletti kontroll megteremtése is fontos követelés, akárcsak a munka és a szabadidő összehangolása. A szakszervezetek az új kormánytól is elvárják egyebek között a munkahelyi diszkrimináció és zaklatás megszüntetésére alkalmas rendszer kidolgozását éppúgy, mint a nők esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges szabályozást. Természetesen a nyugdíjrendszer átalakítása sem maradt ki a csomagból, de legalább ennyire fontosnak tartja a szövetség az oktatás, a szakképzés megújítását.