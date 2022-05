Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 9,5 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit - közölte Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A VG elemzői konszenzusa előzetesen ettől jóval kisebb áremelkedési ütemet, 9 százalékot várt.

Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább.

Ezen belül a margariné 38,0, a kenyéré és a baromfihúsé 29,5, a sajté 28,9, a tojásé 26,7, a tejtermékeké 22,5, a péksüteményeké 20,0, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 17,4, a csokoládé, kakaóé 3,6, a cukoré 3,4 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 5,0, ezen belül a szeszes italok 6,7 százalékkal drágultak.

A tartós fogyasztási cikkekért 11,1, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 17,8, a szobabútorokért 17,3, a használt személygépkocsikért 14,7, az új személygépkocsikért 10,6 százalékkal kellett többet fizetni. A lakásjavító és -karbantartó cikkek ára 25,3, az állateledeleké 19,8, a járműüzemanyagoké 12,7 százalékkal lett magasabb. A szolgáltatások díja 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 19,5, a járműjavítás és -karbantartás 14,6 százalékkal került többe.

A fogyasztói árak az előző hónaphoz képest átlagosan 1,6 százalékkal nőttek, ez szintén magasabb a VG elemzői konszenzusának 1,3 százalékos várakozásával szemben.

Márciushoz képest az élelmiszerek 3,4 százalékkal drágultak, a főcsoporton belül a dió, mák, mogyoró csoportját leszámítva minden termékkör ára magasabb lett: a tojásé 14,7, a sertéshúsé 9,8, a baromfihúsé 8,3, a párizsi, kolbászé 6,2, a sajté 5,9, a margariné 4,3, a tejtermékeké 3,6 százalékkal. A ruházkodási cikkek ára 2,7, a tartós fogyasztási cikkeké 1,7 százalékkal nőtt, utóbbin belül a konyhai és egyéb bútorok 3,0, a szobabútorok 2,4, az új személygépkocsik 2,2, a használt személygépkocsik 1,5 százalékkal drágultak. A lakásjavító és -karbantartó cikkek ára 5,0 százalékkal emelkedett. A szolgáltatásokért 0,7, ezen belül a belföldi üdülésért 2,0, a lakásjavítás és -karbantartásért 1,9 százalékkal kellett többet fizetni.

Érdemi változás aligha várható a következő hónapokban

Egyértelműen kijelenthető, hogy az inflációt már nem kínálati sokkok vezérlik, hanem megérkeztek a másodkörös hatások – mondta Virovecz Péter, az ING vezető elemzője.

Rámutatott, hogy a nyersanyagok és a munkaerő költségének emelkedése egyre szélesebb körben épül be az árakba.

A vállalatok árazási ereje egyre erősödik, hiszen az aggregált kereslet továbbra is felfutóban van, miközben a kínálat még mindig korlátos. Aligha várható, hogy ebben érdemi változás következik be az előttünk álló hónapokban. A kínálati zavarok, vagyis az energiaválság, a szállítási problémák, a munkaerőhiány, az alkatrészhiány 2021 végén, 2022 első felében is velünk maradnak. Eközben a fiskális politika tovább élénkíti majd az aggregált keresletet, a munkabérek jelentős növekedésével egyetemben. Ezek alapján a következő hónapokban is rendkívül magas inflációval számolhatunk. Szinte borítékolható, hogy a decemberi infláció is 7 százalék felett marad, de még a jövő év első negyedévében is bőven 6 százalék feletti inflációval számolhatunk – fűzte hozzá.

Mindezek alapján a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusa folytatódhat a következő hetekben. A várakozások szerint az effektív kamat legalább 4,25 százalékra emelkedik majd a következő év első felére. Hogy ennél is magasabbra megy-e, az csak azon múlik, hogy mikor indul el a költségvetési szigorítás.