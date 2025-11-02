Nagy drágulást jelentettek be Ausztriában, és ez Magyarországot is elérheti

December 1-jétől átlagosan 3,2 százalékkal emeli az osztrák sörök árát, a Heineken osztrák leányvállalata, a Brau Union. A kiskereskedelemben éppúgy, mint a a vendéglátás területén. Tavaly a sörgyártó a költségek emelkedésére hivatkozva év elején átlagosan 3,6 százalékkal, decemberben pedig 3,4 százalékkal emelte az árakat.

Drágul a Puntigamer is, akárcsak a többi osztrák sör / Fotó: NurPhoto via AFP

A Brau Unionhoz többek között a nálunk is közkedvelt Gösser, Zipfer, Kaiser és Schwechater, valamint a kevésbé ismert Puntigamer, Wieselburger és Schladminger sörmárkák tartoznak.

A legnagyobb osztrák sörgyártó, amelynek székhelye Linzben található, több okkal is indokolta a drágulást.

Különösen a bér- és energiaköltségek – mind a beszállítóinknál, mind a saját vállalatunknál – növelik jelentősen a költségeket

– nyilatkozta a Brau Union az APA osztrák hírügynökségnek.

Ezenkívül jelentős áremelkedések tapasztalhatók a fuvarozóknál és egyes nyersanyagok esetében is. A sörgyári csoport szerint az általa véghez vitt jelentős belső hatékonysági intézkedések és folyamatoptimalizálások ellenére sem tudták ellensúlyozni a költségek emelkedését.

Hogy aztán ez az áremelkedés hogyan csapódik le a szupermarketekben és az éttermekben, az végső soron a kereskedelmi láncoktól és a vendéglátóipari vállalkozásoktól is függ.

Az pedig, hogy az áremelések Magyarországon hogyan lesznek érezhetők, egyelőre még nagyobb rejtély. Az biztos, hogy ezúttal sem lesz olcsóbb a sör.