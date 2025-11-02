Deviza
EUR/HUF387.6 -0.62% USD/HUF334.22 -0.67% GBP/HUF439.75 -0.66% CHF/HUF415.11 -0.66% PLN/HUF90.65 -0.65% RON/HUF75.74 -0.65% CZK/HUF15.84 -0.65% EUR/HUF387.6 -0.62% USD/HUF334.22 -0.67% GBP/HUF439.75 -0.66% CHF/HUF415.11 -0.66% PLN/HUF90.65 -0.65% RON/HUF75.74 -0.65% CZK/HUF15.84 -0.65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
italgyártás
Brau Union
Gösser-kupa
Magyarország
Ausztria
sör

Nagy drágulást jelentettek be Ausztriában, és ez Magyarországot is elérheti

Lassan rutinszerűvé válik az áremelkedés a szektorban. Indok mindig van rá, hogy miért kell többet fizetni az osztrák sörért, ezúttal a jól ismert márkák híveit sem kímélik. Ezek a sörök azonban Magyarországon is kaphatók.
Murányi Ernő
2025.11.02, 16:43
Frissítve: 2025.11.02, 17:23

December 1-jétől átlagosan 3,2 százalékkal emeli az osztrák sörök árát, a Heineken osztrák leányvállalata, a Brau Union. A kiskereskedelemben éppúgy, mint a a vendéglátás területén. Tavaly a sörgyártó a költségek emelkedésére hivatkozva év elején átlagosan 3,6 százalékkal, decemberben pedig 3,4 százalékkal emelte az árakat.

osztrák sör Austrian Brewery Puntigam In Graz
Drágul a Puntigamer is, akárcsak a többi osztrák sör / Fotó: NurPhoto via AFP

A Brau Unionhoz többek között a nálunk is közkedvelt Gösser, Zipfer, Kaiser és Schwechater, valamint a kevésbé ismert Puntigamer, Wieselburger és Schladminger sörmárkák tartoznak.

A legnagyobb osztrák sörgyártó, amelynek székhelye Linzben található, több okkal is indokolta a drágulást. 

Különösen a bér- és energiaköltségek – mind a beszállítóinknál, mind a saját vállalatunknál – növelik jelentősen a költségeket

– nyilatkozta a Brau Union az APA osztrák hírügynökségnek. 

Ezenkívül jelentős áremelkedések tapasztalhatók a fuvarozóknál és egyes nyersanyagok esetében is. A sörgyári csoport szerint az általa véghez vitt jelentős belső hatékonysági intézkedések és folyamatoptimalizálások ellenére sem tudták ellensúlyozni a költségek emelkedését.

Hogy aztán ez az áremelkedés hogyan csapódik le a szupermarketekben és az éttermekben, az végső soron a kereskedelmi láncoktól és a vendéglátóipari vállalkozásoktól is függ.

Az pedig, hogy az áremelések Magyarországon hogyan lesznek érezhetők, egyelőre még nagyobb rejtély. Az biztos, hogy ezúttal sem lesz olcsóbb a sör.

Nem találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok: brutális fizetésekkel csábítják a külföldi dolgozókat a szezonra, ingyenes a szállás – így lehet jelentkezni

Különösen Karintia és Stájerország vonzó a jó fizetések, az ingyenes szállás és rugalmas munkaidő miatt. Az osztrák síparadicsomok számos állást kínálnak külföldieknek is.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu