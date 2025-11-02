Deviza
EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.76 +0.21% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.25 +0.02% CZK/HUF15.95 -0.01% EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.76 +0.21% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.25 +0.02% CZK/HUF15.95 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Bart De Wever
munkanélküliség
szociális támogatás
menekültpolitika
migránsválság
gazdasági bevándorlók
Belgium

Ezt már nem lehet kimagyarázni: itt a döntő bizonyíték a bevándorlás bukására – Belgium most szembesül vele

A belga állástalanok túlnyomó része bevándorló, amely nemcsak a szociális rendszereket roppantotta meg, de az uniós menekültpolitika kudarcáról is lerántotta a leplet. A belga migránsválság miatt Bart De Wever miniszterelnök a menekültkérelmi, a bevándorlási és a támogatási szabályokon is szigorítana, mielőtt a helyzet visszafordíthatatlanná válik.
VG
2025.11.02, 21:15

A brüsszeli menekültpolitika már az Európai Unió szívében is kudarcot vallott: a legfrissebb adatok alapján a belga munkanélküliek több mint fele külföldi származású, a kormány pedig most példátlan szigorításokkal próbálja megállítani a migránsválságot, mielőtt teljesen összeomlanak az állami támogatási rendszerek.

migránsválság belgium
Az uniós menekültpolitika Belgiumban is kudarcot vallott, a kormány pedig brutális szigorral próbálja befoltozni a migránsválság okozta károkat / Fotó: AFP

Bár a munkanélküliség az utóbbi években fokozatosan csökkent, a kormány statisztikáiban egy látványos probléma rajzolódik ki: az állástalanok közöl ötből három ember nem belga származású.

Ebben az arányban elsősorban az észak-afrikai bevándorlók helyzete köszön vissza, akiknek az integrációja és munkaerőpiaci elhelyezkedése mára szinte teljesen kudarcot vallott.

David Clarinval foglalkoztatási miniszter a Politicónak elmondta, hogy az adatok számára „meglepőek”, de a túlreprezentált menekültek ügyére magyarázatot is próbált adni: szerinte a bevándorlók gyakran gyengébb nyelvtudással rendelkeznek, és nehezen igazodnak el az intézményi rendszerben. 

Az adatok azonban további lendületet adhatnak Bart De Wever, a februárban hivatalba lépett jobboldali miniszterelnöknek, aki korábban nyíltan kijelentette, hogy az ország bevándorlási politikája „minden baj forrása”, ennek érdekében pedig a kormánya egy sor új szigorítást vezetett be, hogy megakadályozzák a jóléti társadalom összeomlását:

  • csökkentették a családegyesítési vízumok számát;
  • magasabb jövedelmi követelményeket írtak elő a betelepedők számára;
  • miközben a 20 évnél hosszabb ideje munkanélküliek számára megszüntetnék a támogatásokat.

A tervek szerint a munkanélküli ellátást a jövőben maximum két évig lehet igényelni, amivel 180 ezer ember veszíti el jogosultságát, és az állam csaknem 2 milliárd eurót takarít meg.

Belgium is belerokkan a migránsválságba

A belga statisztikák és a kormányzati intézkedések újabb bizonyítékok Brüsszel menekültpolitikájával szemben. Miközben a bevándorlók integrációjára és munkaerőpiaci esélyeik javítására alig maradnak források, az uniós bevándorlási rendszerek továbbra is laza koordinációval működnek, ami a fogadó országok számára egyre nagyobb terhet jelent.

A korlátlan migrációval még a leggazdagabb nyugat-európai országok sem tudnak mit kezdeni, a társadalmi kohézióra és a munkaerőpiacra nehezedő nyomásnak pedig egyre súlyosabb gazdasági és politikai következményei lesznek.

Brüsszeli drogháború: az enyhe határvédelem és a dúsgazdag dílerek bűnbarlanggá változtatták az EU fővárosát

A migránsválság és a gyenge rendvédelmi szervek halálos elegyet alkotnak. Brüsszelt nemcsak a kokain árasztotta el, hanem a drogkereskedelemmel járó erőszak is, és a városvezetés tehetetlen ellene.

 

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
508 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu