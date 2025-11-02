Ezt már nem lehet kimagyarázni: itt a döntő bizonyíték a bevándorlás bukására – Belgium most szembesül vele
A brüsszeli menekültpolitika már az Európai Unió szívében is kudarcot vallott: a legfrissebb adatok alapján a belga munkanélküliek több mint fele külföldi származású, a kormány pedig most példátlan szigorításokkal próbálja megállítani a migránsválságot, mielőtt teljesen összeomlanak az állami támogatási rendszerek.
Bár a munkanélküliség az utóbbi években fokozatosan csökkent, a kormány statisztikáiban egy látványos probléma rajzolódik ki: az állástalanok közöl ötből három ember nem belga származású.
Ebben az arányban elsősorban az észak-afrikai bevándorlók helyzete köszön vissza, akiknek az integrációja és munkaerőpiaci elhelyezkedése mára szinte teljesen kudarcot vallott.
David Clarinval foglalkoztatási miniszter a Politicónak elmondta, hogy az adatok számára „meglepőek”, de a túlreprezentált menekültek ügyére magyarázatot is próbált adni: szerinte a bevándorlók gyakran gyengébb nyelvtudással rendelkeznek, és nehezen igazodnak el az intézményi rendszerben.
Az adatok azonban további lendületet adhatnak Bart De Wever, a februárban hivatalba lépett jobboldali miniszterelnöknek, aki korábban nyíltan kijelentette, hogy az ország bevándorlási politikája „minden baj forrása”, ennek érdekében pedig a kormánya egy sor új szigorítást vezetett be, hogy megakadályozzák a jóléti társadalom összeomlását:
- csökkentették a családegyesítési vízumok számát;
- magasabb jövedelmi követelményeket írtak elő a betelepedők számára;
- miközben a 20 évnél hosszabb ideje munkanélküliek számára megszüntetnék a támogatásokat.
A tervek szerint a munkanélküli ellátást a jövőben maximum két évig lehet igényelni, amivel 180 ezer ember veszíti el jogosultságát, és az állam csaknem 2 milliárd eurót takarít meg.
Belgium is belerokkan a migránsválságba
A belga statisztikák és a kormányzati intézkedések újabb bizonyítékok Brüsszel menekültpolitikájával szemben. Miközben a bevándorlók integrációjára és munkaerőpiaci esélyeik javítására alig maradnak források, az uniós bevándorlási rendszerek továbbra is laza koordinációval működnek, ami a fogadó országok számára egyre nagyobb terhet jelent.
A korlátlan migrációval még a leggazdagabb nyugat-európai országok sem tudnak mit kezdeni, a társadalmi kohézióra és a munkaerőpiacra nehezedő nyomásnak pedig egyre súlyosabb gazdasági és politikai következményei lesznek.
