Ezt már nem lehet kimagyarázni: itt a döntő bizonyíték a bevándorlás bukására – Belgium most szembesül vele

A brüsszeli menekültpolitika már az Európai Unió szívében is kudarcot vallott: a legfrissebb adatok alapján a belga munkanélküliek több mint fele külföldi származású, a kormány pedig most példátlan szigorításokkal próbálja megállítani a migránsválságot, mielőtt teljesen összeomlanak az állami támogatási rendszerek.

Az uniós menekültpolitika Belgiumban is kudarcot vallott, a kormány pedig brutális szigorral próbálja befoltozni a migránsválság okozta károkat / Fotó: AFP

Bár a munkanélküliség az utóbbi években fokozatosan csökkent, a kormány statisztikáiban egy látványos probléma rajzolódik ki: az állástalanok közöl ötből három ember nem belga származású.

Ebben az arányban elsősorban az észak-afrikai bevándorlók helyzete köszön vissza, akiknek az integrációja és munkaerőpiaci elhelyezkedése mára szinte teljesen kudarcot vallott.

David Clarinval foglalkoztatási miniszter a Politicónak elmondta, hogy az adatok számára „meglepőek”, de a túlreprezentált menekültek ügyére magyarázatot is próbált adni: szerinte a bevándorlók gyakran gyengébb nyelvtudással rendelkeznek, és nehezen igazodnak el az intézményi rendszerben.

Az adatok azonban további lendületet adhatnak Bart De Wever, a februárban hivatalba lépett jobboldali miniszterelnöknek, aki korábban nyíltan kijelentette, hogy az ország bevándorlási politikája „minden baj forrása”, ennek érdekében pedig a kormánya egy sor új szigorítást vezetett be, hogy megakadályozzák a jóléti társadalom összeomlását:

csökkentették a családegyesítési vízumok számát;

magasabb jövedelmi követelményeket írtak elő a betelepedők számára;

miközben a 20 évnél hosszabb ideje munkanélküliek számára megszüntetnék a támogatásokat.

A tervek szerint a munkanélküli ellátást a jövőben maximum két évig lehet igényelni, amivel 180 ezer ember veszíti el jogosultságát, és az állam csaknem 2 milliárd eurót takarít meg.

Belgium is belerokkan a migránsválságba

A belga statisztikák és a kormányzati intézkedések újabb bizonyítékok Brüsszel menekültpolitikájával szemben. Miközben a bevándorlók integrációjára és munkaerőpiaci esélyeik javítására alig maradnak források, az uniós bevándorlási rendszerek továbbra is laza koordinációval működnek, ami a fogadó országok számára egyre nagyobb terhet jelent.