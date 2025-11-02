Nemet mondott Ausztria a Ryanairnek, O'Leary azonnal bosszút állt: Ferihegyre menekítheti át a repülőgépeit – "Ott a kormány nem sarcol"

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát a Ryanair. Micael O'Leary, a fapados légitársaság vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy az ír légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt.

Nyáron még jól érezte magát Bécsben a Ryanair-vezér / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Nem most csattant el a Ryanair első pofonja

A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egy egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy

a légiutasadót nem törlik el.

Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám - mint mondta - az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.

A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek – derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.

A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése, vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.

Átköltözés megfizethető országokba

A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra, vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása

– tette hozzá a Ryanair.

Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutasforgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig.