Nemet mondott Ausztria a Ryanairnek, O'Leary azonnal bosszút állt: Ferihegyre menekítheti át a repülőgépeit – "Ott a kormány nem sarcol"
Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát a Ryanair. Micael O'Leary, a fapados légitársaság vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy az ír légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt.
Nem most csattant el a Ryanair első pofonja
A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egy egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy
a légiutasadót nem törlik el.
Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám - mint mondta - az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.
A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek – derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.
A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése, vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.
Átköltözés megfizethető országokba
A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra, vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása
– tette hozzá a Ryanair.
Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutasforgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig.
A vállalat szerint azonban a bécsi kabinet még csak nem is reagált a tervre. Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ezért újfent követelte, hogy Stocker azonnal tegyen lépéseket.
Ellenkező esetben további kapacitás-csökkentésekkel és még magasabb repülőjegyárakkal kell megbarátkozniuk az osztrák utasoknak és az Ausztriába látogató külföldieknek, mivel az utasonként 12 eurós légiutasadó a legmagasabbak közé tartozik Európában.
Más fapados légitársaságok, mint például a Wizz Air, a Level és az easyJet, már teljesen bezárták bécsi bázisukat - említette meg végül a Ryanair. A Wizz Air például szeptemberben közölte, hogy jövő március 15-ig számolják fel totálisan a bécsi bázist.
A Ryanair részvényei idén eddig 37 százalékkal, 26,2 euróra drágultak Dublinban. Az elemzők továbbra is vételre ajánlják a papírt 28 eurós átlagos céláron.