Deviza
EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.76 +0.21% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.25 +0.02% CZK/HUF15.95 -0.01% EUR/HUF388.05 -0.5% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF441.89 -0.18% CHF/HUF418.76 +0.21% PLN/HUF91.17 -0.08% RON/HUF76.25 +0.02% CZK/HUF15.95 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fapados
Michael O'Leary
légitársaság
Magyarország
Ryanair
Ausztria

Nemet mondott Ausztria a Ryanairnek, O'Leary azonnal bosszút állt: Ferihegyre menekítheti át a repülőgépeit – "Ott a kormány nem sarcol"

Michael O'Leary csak nem hagy nyugtot a sógoroknak. A Ryanair újabb gépeket von ki Bécsből, érzékeltetve, hogy valami nagyon nincs rendben Ausztriában a légi közlekedés megadóztatásával.
Murányi Ernő
2025.11.02, 20:41

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát a Ryanair. Micael O'Leary, a fapados légitársaság vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy az ír légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt.

Ryanair press conference
Nyáron még jól érezte magát Bécsben a Ryanair-vezér / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Nem most csattant el a Ryanair első pofonja

A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egy egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy

 a légiutasadót nem törlik el. 

Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám - mint mondta - az adó csak és kizárólag  a költségvetési helyzet függvénye lehet.

A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek – derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át. 

A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése, vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.

Átköltözés megfizethető országokba

A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra, vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása

 – tette hozzá a Ryanair.

Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutasforgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig. 

A vállalat szerint azonban a bécsi kabinet még csak nem is reagált a tervre. Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ezért újfent követelte, hogy Stocker azonnal tegyen lépéseket. 

Ellenkező esetben további kapacitás-csökkentésekkel és még magasabb repülőjegyárakkal kell megbarátkozniuk az osztrák utasoknak és az Ausztriába látogató külföldieknek, mivel az utasonként 12 eurós légiutasadó a legmagasabbak közé tartozik Európában. 

Más fapados légitársaságok, mint például a Wizz Air, a Level és az easyJet, már teljesen bezárták bécsi bázisukat - említette meg végül a Ryanair. A Wizz Air például szeptemberben közölte, hogy jövő március 15-ig számolják fel totálisan a bécsi bázist.

A Ryanair részvényei idén eddig 37 százalékkal, 26,2 euróra drágultak Dublinban. Az elemzők továbbra is vételre ajánlják a papírt 28 eurós átlagos céláron. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu