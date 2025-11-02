Bíróság elé viheti Magyarországot az Európai Unió Ukrajna miatt: a magyar kormány azonnal reagált – "Nem fogunk engedni"

Újabb szintre lépett Brüsszel gazdaellenes politikája – mondta Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban. Az Európai Unió és Magyarország újabb konfliktusáról a Világgazdaság is többször írt.

Európai Unió: bíróság elé viheti Magyarországot Ukrajna miatt / Fotó: Vajda János

Az ügy előzménye – erről részletesen itt számoltunk be –, hogy uniós nyilatkozatok szerint az Európai Bizottság akár bírósági úton is kikényszerítené, hogy Magyarország (Szlovákiával és Lengyelországgal egyetemben) vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Brüsszel szerint ugyanis Magyarország ezzel megsérti az unió egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat.

Európai Unió: bíróság elé viheti Magyarországot Ukrajna miatt

A történtek háttere, hogy Brüsszel és Kijev korábbi kereskedelmi megállapodása a nyáron lejárt, ami helyett a tagállamok bevonása nélkül egy újabbat kötöttek. Nagy István szerint viszont ez a paktum még szélesebbre tárná a kapukat az ukrán termékek unióba történő behozatala előtt.

A mézet 35 ezer tonnára,

a baromfit 120 ezer tonnára,

a búzát 1 millió 300 ezer tonnára emelte,

míg a kukorica vámtételét nullára csökkentette.

Magyarországnak ez elfogadhatatlan, hiszen ezek a lépések egyet jelentenek az európai agrárium tönkretételével – értékelt az agrárminiszter. Hazánk a határ menti tagállamokkal együtt már számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy védje meg az uniós termelők érdekeit Ukrajnával szemben.

Hiába a figyelmeztetés és a tiltakozás, a kéréseink süket fülekre találta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nemzeti hatáskörben továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Magyarország továbbra is megvédi a gazdák megélhetését és piacaikat, mert „hazánk számára továbbra is csak a magyar gazdák érdeke az első. Ebből, ahogy eddig, ezután sem fogunk engedni” – zárta bejegyzését Nagy István.

A magyar kormány részéről nem ő volt az egyetlen miniszter, aki azonnal reagált a brüsszeli hírekre.

Az ukrán termékek letarolják az európai piacot

Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap. Bóka János szintén Facebook-bejegyzésben arról írt, hogy az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja „a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat”.