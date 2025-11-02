Kiszámolták, mennyi pénzt kell elkölteni ahhoz, hogy megálljon a felmelegedés a Földön: mindenki kapaszkodjon meg

A Wood Mackenzie globális kutató- és elemzőcég friss, energiaátmenetről szóló riportja szerint a globális energiaigény elérhetetlenné teszi, hogy a világ 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátást – írja az Origo. A körülmények már nem a párizsi egyezmény 1,5 Celsius fokos átlaghőmérséklet-emelkedésről szólnak, mivel a globális átlagos felmelegedés a 2,6 Celsius fokos határ felé tart. Ezt ugyan még mindig jelentősen, 0,6 Celsius fokkal lehetne mérsékelni 2060-ig – ez kimondva nem tűnik soknak, de óriási ökológiai és klímatológiai jelentősége van –, ehhez azonban felfoghatatlan mennyiségű pénz kellene energetikai beruházásokra.

Feneketlen pénznyelővé kellene tenni az energetikai beruházásokat

A helyzet nem jó, bár egy másik klímavédelmi vonatkozásban nem is reménytelen. A globális energiaigény miatt ugyanakkor a pénz a kulcsszereplő. A Wood Mackenzie számításai szerint a globális felmelegedés 2 Celsius fokon való megállítása

4,3 ezer milliárd dollár energetikai célú beruházást igényelne – évente, 2025-től 2060-ig, azaz 35 év alatt nagyjából 150 ezer milliárd dollár elköltését.

Viszonyításként: a globális GDP 2024-ben 111 ezer milliárd dollár volt.

Arányokkal kifejezve ugyanez a bődületes összeg: az elemzők következtetése szerint az energiaszektor beruházásainak

a globális GDP jelenlegi 2,5 százalékáról a következő évtizedben

3,5 százalékra kellene növekedniük ahhoz, hogy a 2 Celsius fokos mértéket tartani lehessen a felmelegedésnél.

Ezek semmiképp nem tekinthetők jó hírnek, különösen azért nem – írja az Origo –, mert igen kevés ország halad megfelelő tempóban ahhoz, hogy legalább a 2030-as kibocsátási célokat elérje, s nincs köztük egyetlen G7-es állam sem.

Eközben a mesterséges intelligencia, valamint az adatközpontok támasztotta energiaigény külön szempontként jelenik meg akkor, amikor a globális energiatérképet kell felrajzolni, melyen Kína és az EU lesznek a globális klímavédelem élenjárói, míg az Egyesült Államok lemarad abban.

