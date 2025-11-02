Deviza
Ilyen még nem volt: szaunafalut építenek Magyarországon – az egyik legnépszerűbb fürdő a beruházó

Jelentős beruházásba kezdett az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő, amelyet több ütemben valósítanak meg. Ígérik: hamarosan átadják a nagyközönségnek az Aura Szaunafalu első blokkját.
Világgazdaság
2025.11.02, 22:33

Hivatalosan is bemutattuk az épülő Aura Szaunafalu első ütemét, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő legújabb, prémium wellness fejlesztését – olvasható a létesítmény Facebook-posztjában.

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő, Aura Szaunafalu
Hamarosan elkészülhet az agárdi Aura Szaunafalu első üteme / Fotó: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő/Facebook

Decemberre elkészül az Aura Szaunafalu első üteme

A szaunakomplexum Aura Szaunafalu néven létesül, és az első üteme Mikulásra már el is készül. A 70 fős befogadóképességű óriásszauna lesz a vármegye legnagyobb ilyen létesítménye. 

Az agárdi termálfürdő újonnan épülő szaunájához több mellékhelyiség, pihenőrész és zuhanyzó is tartozik, de társul még hozzá egy fedett merülőmedence és egy gyönyörű kertrész is - írja a Feol

Kovacsics Imre fürdőigazgató a napokban tartott bejárás során elmondta: 

ez a projekt a több mint 10 évvel korábban elindított fejlesztésük folytatása, melyet megelőzött egy szemmel nem látható, ám ennek ellenére igen jelentős korszerűsítés. 

A meglévő fürdőnek kicserélték az összes bejövő víz- és szennyvíz csatornáját, így az elavult hálózat helyett már egy új geotermikus rendszer húzódik a föld alatt. 

Így áll most az új létesítmény kivitelezése:

A szaunafalu belső építészeti munkálatai két-három hét múlva elkészülnek. A további ütemekben újabb szaunákat is létesítenek, amelyek különböző országok kultúráját és stílusát idézik fel. Egyéb részletekért keresse fel az Origo oldalát.

