aukció
aranyvécé
Sotheby's aukciósház
eladó
Maurizio Cattelan

Ilyen kéne mindenkinek otthonra, csak nehogy ellopják: elárverezik a világ legdrágább vécéjét, elképesztő, mennyibe kerül – fotó

Az árverésig megcsodálhatják a látogatók. Az aranyvécé első verzióját napokon belül ellopták, sosem találták meg. Most itt a második darab.
M. Cs.
2025.11.02., 18:03

Eladó a világ legdrágább árnyékszéke, az aranyvécé, amelyik szó szerint megéri a súlyát aranyban. A Sotheby’s pénteken jelentette be, hogy el fogja árverezni olasz művész, Maurizio Cattelan „America” című, tömör aranyból készült szobrát.

aranyvécé
Maurizio Cattalan olasz művész az aranyvécé megalkotásával a túlzott gazdagságot gúnyolta ki / Fotó: AFP

Az aukciósház leírása szerint a mű „gúnyos kommentár a művészi alkotás és az áruérték ütközéséről”. A szobor része egy teljesen működőképes WC, megegyezik azzal, amelyik 2019-ben világhírűvé vált, amikor egy merész rablás során ellopták az angliai Blenheim-palotából.

Azt árverést az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint november 18-án tarják majd New Yorkban, 

a kikiáltási ár pedig a mű elkészítéséhez felhasznált, valamivel több mint 101,2 kilogramm arany értéke lesz,

ami a nemesfém látványos korrekciója után is jelenleg körülbelül 10 millió dollárt jelent. (Egy amerikai dollár 355,1 forint.)

David Galperin, a Sotheby’s New York-i kortárs művészeti részlegének vezetője szerint Cattelan „a művészeti világ tökéletes provokátora”, emellett az egyik legsikeresebbje is: Comedian című banáninstallációja 6,2 millió dollárért kelt el tavaly egy szintén New York-i árverésen, majd az eredeti sorsára jutott, és „megevődött” a Pompidou-Metz Múzeumban.

A térdeplő Adolf Hitlert ábrázoló Him című szobráért pedig 17,2 millió dollárt adtak a Christie’s 2016-os árverésén.

Az aranyvécé lehetett volna Donald Trump büszkesége is

Maga a művész úgy nyilatkozott, hogy az America a túlzott vagyont gúnyolja ki. 

Bármit is fogyasztasz el, legyen az kétszáz dolláros ebéd vagy két dolláros hot dog, a vécét illetően az eredmény ugyanaz

– mondta egyszer.

FRANCE-MAURIZIO-CATTELAN-UN-DIMANCHE-SANS-FIN-AT-POMPIDOU-METZ
A banánt kétszer is megették / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az aranyvécéből két változat készült 2016-ban: 

  • az egyiket egy ismeretlen gyűjtő vette meg 2017-ben, 
  • a másikat a New York-i Guggenheim Múzeum egyik mosdójában állították ki 2016-ban. 

Több mint százezer látogató tekintette meg.

A múzeum felajánlotta Donald Trumpnak első elnöksége idején, miután az elnöki hivatal kölcsön akarta kérni Vincent van Gogh egyik festményét. 2019-ben került egy ideiglenes kiállítás keretében a Blenheim-palotába, ahol Winston Churchill volt brit miniszterelnök született.

Napokon belül ellopták, a tolvajok erőszakkal kitépték a falból a vízvezetéket. Két embert idén elítéltek ugyan, de 

a vécét nem találták meg, a nyomozók szerint valószínűleg tönkrement, ezért beolvasztották.

Csak nézni, nem lehúzni!

Galperin nem hajlandó spekulálni arról, hogy mennyit érhet az America. Szerinte Cattelan ragasztószalaggal rögzített banánja felvetette a kérdést, „hogyan lehet értéket tulajdonítani valaminek, ami lényegében nem rendelkezik semmilyen értékkel, kivéve a szerzőségét és a koncepcionális ötletét”.

Guggenheim Museum in New York - Golden toilet
Az aukció előtt csak nézni lehet a szobrot, használni nem / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az America azonban sok szempontból ennek teljes ellentéte. „Itt nagyon is fontos a nyersanyagok és a művészi ötlet közötti értékarány kérdése” – vélekedett.

Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby’s új New York-i székhelyén, a Breuer Buildingben állítják ki egy fürdőszobában, ahol a látogatók közelről és személyesen is megtekinthetik.

A Guggenheimben és a Blenheim-palotában a WC-t a vízvezeték-hálózathoz csatlakoztatták, és a látogatók háromperces időpontot foglalhattak a használatára. Ezúttal a látogatók nem használhatják – csak nézhetik, de nem húzhatják le.

 

