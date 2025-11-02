Ilyen kéne mindenkinek otthonra, csak nehogy ellopják: elárverezik a világ legdrágább vécéjét, elképesztő, mennyibe kerül – fotó

Eladó a világ legdrágább árnyékszéke, az aranyvécé, amelyik szó szerint megéri a súlyát aranyban. A Sotheby’s pénteken jelentette be, hogy el fogja árverezni olasz művész, Maurizio Cattelan „America” című, tömör aranyból készült szobrát.

Maurizio Cattalan olasz művész az aranyvécé megalkotásával a túlzott gazdagságot gúnyolta ki / Fotó: AFP

Az aukciósház leírása szerint a mű „gúnyos kommentár a művészi alkotás és az áruérték ütközéséről”. A szobor része egy teljesen működőképes WC, megegyezik azzal, amelyik 2019-ben világhírűvé vált, amikor egy merész rablás során ellopták az angliai Blenheim-palotából.

Azt árverést az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint november 18-án tarják majd New Yorkban,

a kikiáltási ár pedig a mű elkészítéséhez felhasznált, valamivel több mint 101,2 kilogramm arany értéke lesz,

ami a nemesfém látványos korrekciója után is jelenleg körülbelül 10 millió dollárt jelent. (Egy amerikai dollár 355,1 forint.)

David Galperin, a Sotheby’s New York-i kortárs művészeti részlegének vezetője szerint Cattelan „a művészeti világ tökéletes provokátora”, emellett az egyik legsikeresebbje is: Comedian című banáninstallációja 6,2 millió dollárért kelt el tavaly egy szintén New York-i árverésen, majd az eredeti sorsára jutott, és „megevődött” a Pompidou-Metz Múzeumban.

A térdeplő Adolf Hitlert ábrázoló Him című szobráért pedig 17,2 millió dollárt adtak a Christie’s 2016-os árverésén.

Az aranyvécé lehetett volna Donald Trump büszkesége is

Maga a művész úgy nyilatkozott, hogy az America a túlzott vagyont gúnyolja ki.

Bármit is fogyasztasz el, legyen az kétszáz dolláros ebéd vagy két dolláros hot dog, a vécét illetően az eredmény ugyanaz

– mondta egyszer.

A banánt kétszer is megették / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az aranyvécéből két változat készült 2016-ban:

az egyiket egy ismeretlen gyűjtő vette meg 2017-ben,

a másikat a New York-i Guggenheim Múzeum egyik mosdójában állították ki 2016-ban.

Több mint százezer látogató tekintette meg.

A múzeum felajánlotta Donald Trumpnak első elnöksége idején, miután az elnöki hivatal kölcsön akarta kérni Vincent van Gogh egyik festményét. 2019-ben került egy ideiglenes kiállítás keretében a Blenheim-palotába, ahol Winston Churchill volt brit miniszterelnök született.