Ilyen kéne mindenkinek otthonra, csak nehogy ellopják: elárverezik a világ legdrágább vécéjét, elképesztő, mennyibe kerül – fotó
Eladó a világ legdrágább árnyékszéke, az aranyvécé, amelyik szó szerint megéri a súlyát aranyban. A Sotheby’s pénteken jelentette be, hogy el fogja árverezni olasz művész, Maurizio Cattelan „America” című, tömör aranyból készült szobrát.
Az aukciósház leírása szerint a mű „gúnyos kommentár a művészi alkotás és az áruérték ütközéséről”. A szobor része egy teljesen működőképes WC, megegyezik azzal, amelyik 2019-ben világhírűvé vált, amikor egy merész rablás során ellopták az angliai Blenheim-palotából.
Azt árverést az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint november 18-án tarják majd New Yorkban,
a kikiáltási ár pedig a mű elkészítéséhez felhasznált, valamivel több mint 101,2 kilogramm arany értéke lesz,
ami a nemesfém látványos korrekciója után is jelenleg körülbelül 10 millió dollárt jelent. (Egy amerikai dollár 355,1 forint.)
David Galperin, a Sotheby’s New York-i kortárs művészeti részlegének vezetője szerint Cattelan „a művészeti világ tökéletes provokátora”, emellett az egyik legsikeresebbje is: Comedian című banáninstallációja 6,2 millió dollárért kelt el tavaly egy szintén New York-i árverésen, majd az eredeti sorsára jutott, és „megevődött” a Pompidou-Metz Múzeumban.
A térdeplő Adolf Hitlert ábrázoló Him című szobráért pedig 17,2 millió dollárt adtak a Christie’s 2016-os árverésén.
Az aranyvécé lehetett volna Donald Trump büszkesége is
Maga a művész úgy nyilatkozott, hogy az America a túlzott vagyont gúnyolja ki.
Bármit is fogyasztasz el, legyen az kétszáz dolláros ebéd vagy két dolláros hot dog, a vécét illetően az eredmény ugyanaz
– mondta egyszer.
Az aranyvécéből két változat készült 2016-ban:
- az egyiket egy ismeretlen gyűjtő vette meg 2017-ben,
- a másikat a New York-i Guggenheim Múzeum egyik mosdójában állították ki 2016-ban.
Több mint százezer látogató tekintette meg.
A múzeum felajánlotta Donald Trumpnak első elnöksége idején, miután az elnöki hivatal kölcsön akarta kérni Vincent van Gogh egyik festményét. 2019-ben került egy ideiglenes kiállítás keretében a Blenheim-palotába, ahol Winston Churchill volt brit miniszterelnök született.
Napokon belül ellopták, a tolvajok erőszakkal kitépték a falból a vízvezetéket. Két embert idén elítéltek ugyan, de
a vécét nem találták meg, a nyomozók szerint valószínűleg tönkrement, ezért beolvasztották.
Csak nézni, nem lehúzni!
Galperin nem hajlandó spekulálni arról, hogy mennyit érhet az America. Szerinte Cattelan ragasztószalaggal rögzített banánja felvetette a kérdést, „hogyan lehet értéket tulajdonítani valaminek, ami lényegében nem rendelkezik semmilyen értékkel, kivéve a szerzőségét és a koncepcionális ötletét”.
Az America azonban sok szempontból ennek teljes ellentéte. „Itt nagyon is fontos a nyersanyagok és a művészi ötlet közötti értékarány kérdése” – vélekedett.
Az Americát november 8-tól az aukcióig a Sotheby’s új New York-i székhelyén, a Breuer Buildingben állítják ki egy fürdőszobában, ahol a látogatók közelről és személyesen is megtekinthetik.
A Guggenheimben és a Blenheim-palotában a WC-t a vízvezeték-hálózathoz csatlakoztatták, és a látogatók háromperces időpontot foglalhattak a használatára. Ezúttal a látogatók nem használhatják – csak nézhetik, de nem húzhatják le.