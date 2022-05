Idén áprilisban, országosan 11 911 ingatlan-adásvétel, valamint 120 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel köttetett.

– tájékoztatott a Duna House havi Tranzakciószám Becslésében és jelzáloghitel előrejelzésében.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A rendkívül erős első negyedév után áprilisban csökkent az ingatlanpiaci tranzakciók száma Magyarországon a Duna House becslése szerint. Az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése után a negyedik hónapban 11 911 adásvétel bonyolódott idehaza, ez tavaly áprilishoz hasonlítva 12 százalékos csökkenésnek felel meg, míg az idei márciushoz képest 18 százalékos visszaesést mutat.

A szakemberek szerint a választások miatt előrehozott és felgyorsított tranzakciók után április elején 2 visszafogottabb hét következett, de utána visszaállt a piac a normál aktivitásba. Ezt mutatja a hosszabb időtávos átlag is, hiszen a 2020-as koronavírusos évet nem beleszámítva, az elmúlt öt év átlagától mindössze ezer tranzakcióval marad el az idei áprilisi adat.

A jelzáloghitel-piac az ingatlanpiaccal ellentétben még áprilisban is jelentősen bővült, a Duna House Pénzügyek adatai alapján 120 milliárd forintos volumen becsülhető. Az előző hónaphoz és az előző év ugyanezen időszakához is hasonlítva ez több mint 10 százalékos emelkedést mutat, amelyhez a zöldhitel utolsó aktív időszaka is hozzájárult. Az MNB tényadatai és az utolsó két havi DH becslés alapján az első négy hónapban 29 százalékos emelkedéssel, 100 milliárd forintos plusznál tart a piac 2021 hasonló időszakához képest, idén így eddig több mint 440 milliárd forint jelzáloghitelt folyósítottak.