Egységben az erő. Nyugati – elsősorban osztrák – minta alapján ezt ismerte fel az az öt győri építőanyag-kereskedő, aki 1997-ben létrehozta a mára piacvezetővé vált újHÁZ Centrum építőanyag-kereskedelmi hálózatot, amelynek az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. ad cégjogi keretet.

A 25 évvel ezelőtti összefogást létrehozók arra jöttek rá, hogy csak úgy vehetik fel a versenyt a rendszerváltozás idején megjelent multinacionális barkácsáruházakkal, ha együttműködnek, s egy alulról szerveződő hálózatot létrehozva, a beszerzési potenciáljukat összeadva egyesítik az erejüket.

Így jött létre a ma már 80 (szinte minden jelentősebb városban, megyeszékhelyen jelen lévő) kereskedést összefogó építőanyag-kereskedelmi hálózat” – magyarázta Juhász Attila, a gödi székhelyű Piramis Építőház Kft. ügyvezető igazgatója, egyben az újHÁZ Centrumot üzemeltető Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. igazgatósági elnöke.

A modell hatékonyságát jelzi, hogy például Ausztriában már elenyésző az olyan, hagyományos értelemben vett önálló építőanyag-kereskedők száma, amelyek nem tagjai valamilyen értékesítési hálózatnak. Sőt, a meghatározó árbevételű építőanyag-kereskedők már Magyarországon is jellemzően valamilyen csoport tagjai. További előny, hogy egy külföldi gyártó itteni piacra lépésekor inkább kereskedelmi hálózattal köt üzletet, mintsem egyenként keresne magának forgalmazó partnereket. A cégvezető szerint az újHÁZ Centrum sikerének az is fontos eleme, hogy tagjainak döntő többsége családi vállalkozás, ahol az elkötelezett tulajdonosok a saját kereskedéseiket építve a jövő generációjának is működő, versenyképes céget szeretnének átadni.

Fotó: Shutterstock

Az is versenyelőny, hogy a tagkereskedéseink nagyon jól ismerik a helyi piacot, s a piac is nagyon ismeri őket, mert az építőiparban rendkívül fontos a személyes kapcsolatokra épülő bizalom.

Már csak azért is, mert például egy családi ház felújításánál vagy építésénél Magyarországon az emberek szeretnek mindent egy helyről beszerezni. Mivel többmilliós, sőt tízmilliós beruházásról beszélünk, kulcsfontosságú, hogy az ügyfél minden pillanatban biztonságban érezze magát. Ugyanakkor az újHÁZ Centrum nemcsak a lakossági szegmensben, hanem az ipari és a társasházi projektszférában is erős pozíciókat szerzett, ahol szintén fontos a személyes kapcsolattartás és a rugalmasság” – taglalta a szakember.

A szakember szerint az építőanyag-kereskedelmet sújtó jelenségeket vizsgálva a drágulás mértéke termékkörönként, termékcsoportonként eltérő.

Azoknál a produktumoknál, amelyek előállításához az átlagosnál több energiára van szükség, az általános inflációnál nagyobb mértékben, adott esetben 20-40 százalékkal is emelkedtek az árak 2021 azonos időszakához viszonyítva. „A termékhiány kapcsán azt tapasztalom, hogy a lakossági vagy akár a beruházói igény nem olyan mértékben nőtt az építőanyagok esetében, hogy ebből legyen eredeztethető a most tapasztalható ellátási probléma. Inkább arról van szó: ebben a kiélezett helyzetben a kereskedők is a megszokottnál jobban kénytelenek beraktározni, hogy biztosan eleget tudjanak tenni a megrendeléseknek. De mindennek ellenére, vagy éppen ezért, az idei első negyedévben a tavalyi extra esztendőhöz képest is jelentős forgalomnövekedés mutatkozik.

Még futnak a kormányzati ösztönző programok, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az év az árbevétel tekintetében hozza az elvárásokat. Szintén bizakodásra ad okot, hogy a lakossági ügyfeleink által befizetett előlegek általánosságban nagyjából duplaakkora értéket képviselnek, mint 2021 ugyanezen időszakában. Ez is meglehetősen jó előjel a soron következő hónapok tekintetében. A kérdés inkább az, hogy a most tapasztalható jelentős áremelkedések milyen hatással lesznek az év második felére, vagy inkább a következő esztendőkre, amit még nem láthatunk” – részletezte Juhász Attila.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható.