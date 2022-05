Úgy tűnik, jól időzítették a Zólyomi Zsolt parfümőr illatszelekciójával megújított négycsillagos Ambient Hotel & AromaSPA Sikonda tulajdonosai a szálloda alapkoncepciójának felfrissítését és a 120 fős, öt teremre szelektálható konferenciaközpont kialakítását eredményező 1,5 milliárd forintos beruházást. Az önerőből végrehajtott fejlesztéssel ugyanis éppen azt a vendégkört, a belföldi turistákat vehetik sikeresen célba, amely a pandémia után újraindult vendégforgalom gerincét adja a hazai kereskedelmi szálláshelyeken.

Az Ambient illat- és wellnesshotel hétvégenként már a nyári szezon előtt is többnyire telt házas – tudtuk meg, és noha a szállodában az átlagos tartózkodási idő többszörösét töltik el a vendégek a házon belül biztosított spa kezelések, a bowlingpálya, a kül- és beltéri wellnesslehetőségek miatt, de a környék is bőven kínál vonzó attrakciókat nagyjából 20 kilométeres körzetben.

Az Ambientbe már szobát foglalni sem olyan, mint más hotelbe, hiszen némi felár ellenében az erdőmélyi csend, a frissítő fehér virágok, a nyugtató levendula, vagy az izgató csokoládé egyedi illatkompozíciói közül válogathat a Mecsek festői völgyébe utazást tervező vendégek. Vannak illatmentes szobák is, az illatosítást ugyanis diffúzorokkal végzik, nem beépített és nem állandóan üzemelő készülékekkel.

A Pécstől 19 kilométerre lévő Sikondán, a 77 szobás hotel falain kívül mindeközben kiemelt levegőtisztaság és speciális mikroklíma fogadja a látogatókat, a laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltan és méltán egészség völgyének nevezett helyen. A sikondai halastavak mellett elvezető tanösvény, avagy futópálya, a szállodában is bérelhető kerékpárok és a csillagtúrákhoz ajánlott gyalogos útvonalak az autós és autó nélkül érkező vendégek körében is rendkívül kedveltek. A szálloda népszerűségét tovább növeli a tény, hogy bármilyen állatot fogadnak, azaz nemcsak a kutyájukhoz, de a macskájukhoz, vagy egyéb hobbi-, illetve díszállatukhoz ragaszkodók is magukkal hozhatják kedvenceiket.

A Mecsek völgyében feltörő forrásokra, a szénbányászati próbafúrások során 1928-ban felfedezett termálvízre már 1928-ban gyógyszálloda épült Sikondán. Az alkalikus, lítiumtartalmú hévíz többek között gyomor- és bélpanaszok kúrálására bizonyult alkalmasnak, de már akkor is javasolták anyagcserével kapcsolatos problémák, ízületi bántalmak, bőrbetegségek és nőgyógyászati megbetegedések kezelésére is.

Fotó: Ambient Hotel & AromaSPA Sikonda

A 2014 óta üzemelő Ambient illat- és wellness-szállodában a 2020 őszétől egy éven át tartó nagyszabású beruházás keretében megújították a kültéri élménymedencét és teljesen átalakították a belső medence- és emeleti szaunateret, a tetőteraszon elhelyezett kültéri jakuzzit és szaunát, valamint új sószobát is kialakítottak. Az Accent Hotels hálózatához csatlakozott Ambient és az üzemeltető szállodalánc legközelebbi pécsi tagja, a Corso Hotel vendégei számára egyaránt elérhető közelségben vannak a környék kedvelt látnivalói. Ezek egyike az orfűi malommúzeum, amire érdemes legalább egy fél napot rászánni, hiszen az ott üzemelt egykori molnár unokája lenyűgözően érdekes bemutatója igazi időutazás a különböző magyarországi malmok történelmében.

Ugyanitt a papírkészítésből is elméleti, sőt gyakorlati tudást szerezhet bárki, a papírmerítés után saját termékkel távozhatnak a szerencsések. A malomudvarban kínált pogácsák a környék gasztronómiájából, a helyi borok pedig borospincéinek kincseiből adnak ízelítőt.

Fotó: Ambient Hotel & AromaSPA Sikonda

A kulináris élvezeteket a pécsváradi vár újraélesztői a saját gyógynövénykerttel, gyógynövényszobával is fokozzák, a helyben termő fűszernövényekből kóstolót is vehet a várba betérő. A várrom és az Árpád-kori templom méltán kedvelt helyszíne az esküvőknek is, a környékbeli borokat azonban nemcsak a vendégsereg tagjai, és a pécsváradi leányvásár közönsége, hanem bárki megízlelheti egész évben.

Aranybánya a gyógyászatban

