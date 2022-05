A mostani rendezvényszezon előtt még az átlagosnál is jobban kiéhezettek az érdeklődők a fesztiválokra – mondta a VG Podcastnak a Magyar Fesztiválszövetség elnöke. Borsa Kata szerint ugyan több tényezőnek is köszönhető a felfokozott érdeklődés, de a legnagyobb hajtóereje annak van, hogy az elmúlt két évben a koronavírus-járvány gyakorlatilag lenullázta a fesztiválszezont.

Pontosan emiatt a rendezőknek az idén még nagyobb kihívást jelent összeállítani a programtáblázatot, ugyanis most szinte csak az online hallgatottsági adatokra támaszkodhatnak egy-egy fellépő népszerűségének mérésekor. Ezek viszont félrevezetők lehetnek, és elképzelhető, hogy egy húzónév még az előzetesen becsültnél is több látogatót vonz. Ugyanakkor az is tény, hogy még mindig vannak többéves bennragadt, eddig fel nem használt jegyek a rajongók kezében, amelyeket az idén már biztosan érvényesíteni fognak – tovább növelve a bulizók számát. Borsa Kata hangsúlyozta, szinte egyedül az orosz–ukrán konfliktus csökkentheti enyhén a külföldi vendégek számát, de összességében ez sem jelent igazán nagy rizikót a fesztiválok látogatottságára nézve.