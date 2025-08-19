Csökkenő hozam mellett is vitték a kincstárjegyeket

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.

Állampapír: olcsóbb lett a diszkontkincstárjegy / Fotó: Kallus György

Az elsődleges forgalmazók 30 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK 24 milliárdot fogadott el megemelt értékesítéssel.

Az aukciós átlaghozam 6,08 százalék volt, 1 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,09 százalékos referenciahozam alakult ki. A 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama

2024 elején 6,48 százalék volt,

2023 elején 13,94 százalék,

2022 elején 3,04 százalék,

2021 elején 0,31 százalék,

2020 elején pedig 0,01 százalék.

A lakossági befektetések kapcsán a Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy a második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – leegyszerűsítve a megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot. Az MNB adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. A kötvényeknél szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak.

A lassú növekedést mutatja augusztus első hetének állampapír-forgalma. Akkor 40 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapír fogyott, mint egy héttel korábban. A FixMÁP iránti kereslet megcsappant, az állampapírpiaci kínálat két másik szereplője viszont örülhetett.