Csökkenő hozam mellett is vitték a kincstárjegyeket

A korábbinál kisebb hozam mellett keltek el a magyar állam legújabb aukcióján a 3 hónapos lejáratú állampapírok.
VG/MTI
2025.08.19, 12:23
Frissítve: 2025.08.19, 12:40

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. 

Új álampapír: már forognak az új sorozatok, a régi BMÁP-okat szépen megvették a múlt héten állampapír LUS_IMG_3284 állampapír magyar államkincstár mák
Állampapír: olcsóbb lett a diszkontkincstárjegy / Fotó: Kallus György

Az elsődleges forgalmazók 30 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK 24 milliárdot fogadott el megemelt értékesítéssel.

Az aukciós átlaghozam 6,08 százalék volt, 1 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,09 százalékos referenciahozam alakult ki. A 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama 

  • 2024 elején 6,48 százalék volt, 
  • 2023 elején 13,94 százalék, 
  • 2022 elején 3,04 százalék, 
  • 2021 elején 0,31 százalék, 
  • 2020 elején pedig 0,01 százalék.

A lakossági befektetések kapcsán a Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy a második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – leegyszerűsítve a megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot. Az MNB adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. A kötvényeknél szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak. 

A lassú növekedést mutatja augusztus első hetének állampapír-forgalma. Akkor 40 milliárd forinttal kevesebb lakossági állampapír fogyott, mint egy héttel korábban. A FixMÁP iránti kereslet megcsappant, az állampapírpiaci kínálat két másik szereplője viszont örülhetett.

