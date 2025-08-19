Deviza
Zsigó Róbert
Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)
élelmiszer utalvány
támogatás
nyugdíjas

Nyomtatják az utalványokat: heteken belül 70 milliárd forintnyi támogatás érkezik az időseknek

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű támogatást osztanak szét országszerte, a posta szeptembertől kezdi a kézbesítést. Hamarosan megérkeznek az idősekhez a kormány által ígért élelmiszer-utalványok.
VG
2025.08.19., 14:30
Fotó: Világgazdaság

Már zajlik az élelmiszer-utalványok nyomtatása, amelyek személyenként 30 ezer forint értékben kerülnek borítékba – jelentette be Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. A kézbesítés szeptember 1-jétől indul, elsőként a fővárosi idősek kaphatják kézhez a támogatást, mivel az irányítószámok emelkedő sorrendje alapján viszi ki a posta a küldeményeket.

20250318_tesco_010_VZbevásárlás, vásárlás, húspult, infláció, nyugdíjas, tesco, árrésstop, árstop, árréskorlátozás, árrés élelmiszer-utalványok
Hamarosan megérkeznek az idősekhez a kormány által ígért élelmiszer-utalványok / Fotó: Világgazdaság

Bőkezű támogatás, élelmiszer-utalványok formájában

Az intézkedésen keresztül összesen több mint 70 milliárd forintnyi forrást osztanak szét, amelynek teljes összege utalvány formájában jut el az érintettekhez. A kormány ígérete szerint nemcsak nagyobb üzletláncokban, hanem kisebb boltokban, piacokon és őstermelőknél is felhasználhatók lesznek az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben kiadott papírok.

Bár sok nyugdíjas örül a segítségnek, vannak, akik szerint jobb lenne, ha közvetlen pénzbeli támogatást kapnának. Az államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta: a cél az, hogy az idősek biztosan élelmiszerre költhessék az összeget, ezért döntöttek az utalványrendszer mellett.

A következő hetekben tehát több millió boríték indul útnak, és várhatóan szeptember végéig minden jogosult megkapja a 30 ezer forintos támogatást.

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjasoknak az állami élelmiszer-utalvány

A kormány célzott támogatást nyújt a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek élelmiszer-utalvány formájában. Az érintettek hideg élelmiszereket vásárolhatnak az élelmiszer-utalvánnyal, amelyet a Magyar Posta október közepéig kézbesít.

 

Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)

Nyomtatják az utalványokat: heteken belül 70 milliárd forintnyi támogatás érkezik az időseknek

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű támogatást osztanak szét országszerte, a posta szeptembertől kezdi a kézbesítést.
