Orosz-ukrán háború: Moszkva ebből nem enged, de Trump már látja, amire mindenki vár

Donald Trump szerint a békefolyamat új lendületet kaphat, bár a részletek egyelőre nyitott kérdések. Az elmúlt napok fejleményei alapján komoly esély van arra, hogy a felek tárgyalóasztalhoz ülnek.
Hornyák Szabolcs
2025.08.19., 14:14

Oroszország készen áll tárgyalásokra az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A politikus leszögezte: Moszkva ragaszkodik a megbízható, jogilag kötelező megállapodásokhoz, amelyeket nem lehet megszüntetni. Lavrov szerint a háborút lezáró egyezségnek meg kell szüntetnie a háborút kiváltó okokat, például Ukrajna nem lehet a NATO tagja.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC Felgyorsultak az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások
Donald Trump előbb az orosz elnökkel, majd az ukrán és az európai vezetőkkel egyeztetett / Fotó: AFP

A több mint három éve tomboló orosz-ukrán lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt napokban. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump találkozóját augusztus 15-én tartották az alaszkai Anchorage-ban. A felek hangsúlyozták, hogy a vezetők közötti párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbasz régióját követeli a béke érdekében.

Herszon és Zaporizzsja régiókban befagyasztanák a frontot, ami a határ alapját képezné. Ukrajna lemondana a NATO-csatlakozásról, de erős biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Putyin írásban garantálná, hogy nem támadja meg Ukrajnát, valamint azt is kérte, hogy az orosz nyelv ismét hivatalos legyen Ukrajnában.

Donald Trump fogadta Zelenszkijt és az európai vezetőket

Az alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. Alexander Stubb finn elnök később elmondta, hogy a biztonsági garanciák részleteit nagyjából egy héten belül kidolgozhatják.

Trump azt is bejelentette, hogy megkezdte Zelenszkij és Putyin közötti találkozó szervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök között. A Putyin és Zelenszkij közti egyeztetés a követkető két hétben megvalósulhat, a helyszín Magyarország is lehet. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója moszkvai idő szerint keddre virradóra beszámolt Trump és Putyin telefonbeszélgetéséről, amelyet az amerikai elnök és az európai vezetők találkozója után folytattak. Usakov szerint Trump az európai vezetőkkel és Zelenszkijjel folytatott fehér házi megbeszéléseiről tájékoztatta az orosz elnököt a mintegy 40 perces, őszinte és konstruktív hangnemben folytatott telefonhívás során.

