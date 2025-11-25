Véleményt mondott az Equilor az MBH Bank részvényeiről - ezt jobb megfontolni, megvan a célár
Vételre ajánlja, mégpedig 4047 forintos 12 havi célár mellett az MBH Bank részvényeit az Equilor Befektetési Zrt.
Három bank fúziójából jött létre az MBH Bank
Az MBH Bank három bank fúziójából 2023 közepén alakult meg és vált, mérlegfőösszeg alapján, Magyarország második legnagyobb bankjává az OTP mögött - írja az elemzés.
A bank növekedését tükrözi a 11 százalékos mérlegfőösszeg-bővülés 12 281 milliárd forintra 2025 harmadik negyedévében, a 2023 év végi bázisidőszakhoz viszonyítva - teszik hozzá.
A csoport korrigált sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) 18,1 százalék volt 2025 első 9 hónapjában - az előző év azonos időszakában 23,1 százalék -, amelyet negatívan befolyásoltak az integrációs fejlesztések költségei. A megelőző években azonban a tőkearányos megtérülés 21,2, illetve 27,4 százalék volt a 2024 és 2023-as pénzügyi évekre.
A bank 2025 áprilisában 36,9 milliárd osztalékfizetésről döntött, melyből 22,9 milliárd forint osztalékelőleget 2024 októberében fizettek ki.
Az MBH Bank osztalékfizetési politikája egyébként stabil, és lehetőség szerint évről évre növekvő egy részvényre jutó osztalék kifizetését célozza.
A 4047 forintos célárat, valamint az MBH Bank sajátrészvény-értékesítésére vonatkozó 3848 forintos árazást figyelembe véve, a befektetési ajánlás vétel.
A növekedést továbbra is támogatja a hazai lakáshitelek és a személyi kölcsönök piaci növekedése, amelyet részben limitálnak a megnövekedett működési költségek, illetve bankadó.
Nagyot nőtt a bruttó hitelállomány
Az MBH Bank bruttó hitelállománya 2025 harmadik negyedévére 6 217 milliárd forintra nőtt a 2023 év végi 5 171 milliárdról. A hitelállomány alapvetően három fő szegmensre bontható: a vállalati, lakossági és lízing. A vállalati és lízing szegmensben már 2023-ban is meghatározó szerepet töltött be a bank a magyar piacon. Az elmúlt másfél évben a lakossági hitelállomány szintén dinamikusan bővült, 1 741 milliárdról 2 506 milliárd forintra, amit jelentősen támogatott a Fundamenta felvásárlása is.
A bank lízing üzletága elsősorban autó- és eszközfinanszírozást takar, ahol a bank piacvezető szerepet tölt be.
A nyújtott lízingek állománya 620 milliárd forint volt az utolsó negyedév végén, amely 7 százalékos éves növekedést jelent. Az MBH Bank lízingüzletága országos hálózattal rendelkezik, az összesített lízingállomány alapján, 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel a magyar lízing piac első számú szereplője.
Az MBH Bank jelentős értékpapír állománnyal is rendelkezik, amely megközelítőleg 80 százalékban állampapírokból áll. Az állampapír-állomány mérete nagyban ered az összeolvadt bankok eredeti állományaiból, illetve új állampapír vásárlásokból annak érdekében, hogy a bank ki tudja használni az extraprofitadó megállapítása során igénybe vehető adókedvezményeket.
Az elemzés kiemeli, hogy az Equilor saját számításai szerint egy részvényre jutó korrigált nyereség (EPS) évesítve 656 forint volt az idei első háromnegyed évben, illetve 614 és 548 forint a 2024-es és 2023-as évekre, amelyet a bank többnyire visszaforgatott a működésébe.