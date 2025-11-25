Véleményt mondott az Equilor az MBH Bank részvényeiről - ezt jobb megfontolni, megvan a célár

Vételre ajánlja, mégpedig 4047 forintos 12 havi célár mellett az MBH Bank részvényeit az Equilor Befektetési Zrt.

Az MBH Bank fiókja / Fotó: Kallus György

Három bank fúziójából jött létre az MBH Bank

Az MBH Bank három bank fúziójából 2023 közepén alakult meg és vált, mérlegfőösszeg alapján, Magyarország második legnagyobb bankjává az OTP mögött - írja az elemzés.

A bank növekedését tükrözi a 11 százalékos mérlegfőösszeg-bővülés 12 281 milliárd forintra 2025 harmadik negyedévében, a 2023 év végi bázisidőszakhoz viszonyítva - teszik hozzá.

A csoport korrigált sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) 18,1 százalék volt 2025 első 9 hónapjában - az előző év azonos időszakában 23,1 százalék -, amelyet negatívan befolyásoltak az integrációs fejlesztések költségei. A megelőző években azonban a tőkearányos megtérülés 21,2, illetve 27,4 százalék volt a 2024 és 2023-as pénzügyi évekre.

A bank 2025 áprilisában 36,9 milliárd osztalékfizetésről döntött, melyből 22,9 milliárd forint osztalékelőleget 2024 októberében fizettek ki.

Az MBH Bank osztalékfizetési politikája egyébként stabil, és lehetőség szerint évről évre növekvő egy részvényre jutó osztalék kifizetését célozza.