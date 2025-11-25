Pintér Sándor: Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről

A kormány fenntartja azt az elkötelezettségét, hogy Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni – mondta Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés Népjóléti bizottságában tartott éves beszámolójában kedden Budapesten.

Gyermekvédelem, egészségügy, csecsemőotthonok – Pintér Sándor átfogó beszámolója / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Pintér közölte, ezen célkitűzéshez az alapokat megteremtették: az informatikai rendszert egységesítették, az EESZT-vel nyomon követhető a beteg, és eredmény, hogy a születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában 2022-ben Magyarország elérte az európai uniós átlagot.

A gyermekvédelem területét említve a miniszter elmondta, emelték a napi étkezésre, a ruházkodásra és a zsebpénzre fordítható összegeket. Étkezésre napi négyezer forint, ruhákra éves szinten 200 ezer forint jut gyerekenként.

Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány újabb csecsemőgondozó intézeteket kíván létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két ilyen intézmény lesz, míg Karcagon és Mátészalkán egy-egy. Ezzel a kórházban hagyott csecsemők sorsa meg fog oldódni – mondta a tárcavezető.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban a belügyminiszter közölte: az ügy sajnálatos, és a lehető legkeményebb kivizsgálás lesz, rendőri módszerekkel, rendőri eljárással, a vizsgálatok eredményét közzéteszik. „Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről, ebben biztosak lehetnek” – nyomatékosított a tárcavezető.