Nincs helye vitának: Kenya megnyerte a jackpotot – szafariországból aranyország lehet

Az aranytartalék az úgynevezett Lirhanda-folyosóban, egy kb. 1200 kilométer hosszú, Kakamega és Vihiga megyéken áthaladó ásványi övezetben húzódik. Az aranytartalék bejelentését éveken át tartó intentív kutatási és fúrási munkálatok előzték meg. A vállalatnak most az a célja, hogy bányászati engedélyt kapjon az aranyvagyon hasznosításához. A cég álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztésnek is lendületet adna, munkahelyeket hozna létre és üzleti lehetőségeket teremtene, valamint az adók, járulékok révén tetemes bevételt juttatna a kenyai kormányzatnak is – írja az Origo.

Óriási, kb. 1800 milliárd forintot érő aranylelőhelyet azonosítottak Kenyában, bányát létesítenének a területen (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Hamarosan nemcsak a Szafarikról szólhat Kenya, hanem az aranyról is

A hatalmas, mintegy 1800 milliárd forintot érő aranytartalék kapcsán az elemzők kitérnek arra, hogy ennek révén Kenya megkerülhetetlen szereplővé válhat Kelet-Afrika aranyiparában, melyet most a szomszédos Tanzánia és Dél-Szudán ural.

Kenyában az aranybányászat főként kisipari keretek között működik, ám mint Brian Mwangi Njoroge bányászati ​​és ásványfeldolgozó mérnök megjegyezte, a Kakamegában talált aranylelőhelyek fordulópontot jelentenek az ország bányászati ​​iparában, és Kenyát beemelhetik az ipari volumenű aranykitermelést végző országok közé.

A kenyai aranytartalék bejelentése olyan időszakban történt, amikor az arany ára szédületes erősödést produkál a geopolitikai és egyéb, a bizonytalanságot erősítő tényezők miatt, amivel párhuzamosan a kereslet is megerősödött a nemesfém iránt. Ez lehetőséget adhat a kelet-afrikai országnak, amely eddig szerény aranykitermelésével (2023-ban 410 kilogramm) az aranypiac kisebb afrikai szereplői közé tartozott. A nagy afrikai aranykitermelő országok csoportját Ghána, Dél-Afrika, valamint Szudán határozza meg.

A leendő aranykitermelési helyszín kb. 1,5 négyzetkilométert ölelne Kakamega megyében. A vállalat azt ígéri, hogy figyelembe veszi a környezetvédelmi aggodalmakat, és az előírásokat betartva, a hatósági jóváhagyások mentén építi ki a tervezett bányaipari infrastruktúrát. Ezek közé egy 12 megawattos generátorállomás, egy napi 1500 tonna kőzet feldolgozására alkalmas üzem, valamint raktárépület tartozik majd.