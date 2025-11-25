Deviza
EUR/HUF381.83 -0.11% USD/HUF330.03 -0.56% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.4 +0.14% RON/HUF75.02 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.1% EUR/HUF381.83 -0.11% USD/HUF330.03 -0.56% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF408.66 -0.45% PLN/HUF90.4 +0.14% RON/HUF75.02 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Panyi Miklós
Otthon Start Program
albérlet
lakáshitel
kedvezményes hitel
családtámogatás
ingatlanpiac

Erre senki sem számított: minden várakozást felülmúl a kormány lakásprogramja – az Otthon Start az albérletárakat is lenyomja

A hitel nemcsak a piacot pörgeti fel, de a bérleti díjakat is lefelé tolja. Az Otthon Start program minden várakozást felülmúl: eddig 22 ezer igénylés érkezett be, és több ezer család már a folyósított összeggel gazdálkodhat.
VG
2025.11.25., 17:56
Fotó: Shutterstock

Rekordtempóban fut az Otthon Start program: november közepéig 22 ezer család adta be a FIX 3 százalékos hitelkérelmet, csaknem 800 milliárd forint értékben. A folyósítások is dübörögnek – több mint 8500 igénylő már meg is kapta a pénzt. Az ingatlanpiac felpörgött, a fiatalok aránya kimagasló, az építési engedélyek száma pedig olyan ütemben nő, amire évek óta nem volt példa.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérletOtthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac otthon start
Az Otthon Start program minden várakozást felülmúl: eddig 22 ezer igénylés érkezett be, és több ezer család már a folyósított összeggel gazdálkodhat / Fotó: Shutterstock

„A kormány várakozásait is meghaladó lendülettel fut az Otthon Start program” – derül ki Panyi Miklós keddi közleményéből. A FIX 3 százalékos konstrukció november közepéig már 22 ezer hiteligénylést vonzott, összesen csaknem 800 milliárd forint értékben. 

Ráadásul a rendszer nem csak papíron pörög: 8500 családnak már folyósították is a támogatott hitelt, közel 300 milliárd forintos összegben.

A program hatása azonnal látható a magyar ingatlanpiacon. Megugrott az adásvételek száma, megmozdult a korábban stagnáló hitelpiac, és látványos a fiatalok, illetve első lakást vásárlók aránya az új igénylők között. A kínálat is szélesedik: új építésű ingatlanok érkeznek tömegével, miközben az építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A dinamika év végére akár 30 százalék fölé is emelkedhet.

 

A kereslet élénkülése ellenére váratlan fordulat látszik az albérletpiacon is: Panyi szerint az Otthon Start lenyomja az albérletárakat, mert egyre több fiatal lép át a bérletből a saját tulajdon irányába. A kormányzati célok tehát teljesülnek, a program egyszerre mozgatja meg

  • a lakáspiacot,
  • a hitelpiacot
  • és a beruházói oldalt is.

És érkezik az újabb könnyítés: 2026. január 1-jétől a külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes lakáshitel, ami tovább bővíti a lehetőségeket azok számára, akik vidéki, nagyobb telkes otthonban gondolkodnak.

Az Otthon Start célba vette a vidéki lakáspiacot

Jelentős fejlesztés lehet az Otthon Start program jövőjében: a kormány tervezi, hogy a külterületi és zártkerti lakóingatlanokat is bevonja a fix 3 százalékos hitel konstrukciójába. Ez több tízezer eddig kizárt épületet nyithatna meg a támogatás számára.

Ez a bővítés nemcsak a vevőkör bővülését jelenti: a szabályozás kiterjesztése ösztönözheti az új építkezéseket is – különösen parcellázott külterületi telkeken –, és elősegítheti a meglévő tanyák korszerűsítését.

A külterületi házak eddig jellemzően 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak, mint a belterületi ingatlanok, részben a rosszabb infrastruktúra miatt, de leginkább azért, mert a bankok eddig kerülték ezek hitelezését. 

Ha az Otthon Start kiterjesztése megvalósul, nemcsak a vásárlók számára nyílna meg új lehetőség, de ezek az ingatlanok is komoly versenyelőnyt szerezhetnek.

Ez a tervezett módosítás reagálna a nagyvárosokból történő kiköltözési hullámra is: sokan önfenntartóbb, vidéki életet választanak, és számukra vonzó lehetőség lenne az alacsonyabb árú, de támogatott hitellel finanszírozott külterületi élet.

Nagyot húz a kormány: elképesztő, mekkora kört venne bele az Otthon Startba – ezek a régiók járnának legjobban

A kormány az Otthon Start program kiterjesztését tervezi a külterületi és zártkerti lakóingatlanokra, ami több tízezer új ingatlant vonhat be a programba, és élénkítheti az ingatlanpiacot.

 

Országszerte

Országszerte
1050 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
vendéglátás

Time Out Budapest: kedvező és fine-dining áron is kóstolhatjuk az ország topséfjeinek karácsonyi ételeit

A turisták mellett a visszajáró közönség hozza a forgalmat.
2 perc
Illés Zoltán

Van egy állami cég, aminél három év alatt 50 százalékkal nőtt a fizetés: kitört a munkabéke

A hároméves bérmegállapodásnak köszönhetően a dolgozók éves átlagjövedelme 9,5 millió forintra emelkedett.
10 perc
Banco Santander

Selyemcukorkákkal igyekeznek megnyerni a befektetők kegyeit a bankok, kifulladóban a részvénypiaci rali

Az európai bankok zsinórban jelentik be a részvényesek bizalmának visszaszerzését célzó programokat, miután félő, hogy a várhatóan csökkenő kamatszint belemar a profitjukba.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu