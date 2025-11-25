Erre senki sem számított: minden várakozást felülmúl a kormány lakásprogramja – az Otthon Start az albérletárakat is lenyomja

Rekordtempóban fut az Otthon Start program: november közepéig 22 ezer család adta be a FIX 3 százalékos hitelkérelmet, csaknem 800 milliárd forint értékben. A folyósítások is dübörögnek – több mint 8500 igénylő már meg is kapta a pénzt. Az ingatlanpiac felpörgött, a fiatalok aránya kimagasló, az építési engedélyek száma pedig olyan ütemben nő, amire évek óta nem volt példa.

Az Otthon Start program minden várakozást felülmúl: eddig 22 ezer igénylés érkezett be, és több ezer család már a folyósított összeggel gazdálkodhat / Fotó: Shutterstock

„A kormány várakozásait is meghaladó lendülettel fut az Otthon Start program” – derül ki Panyi Miklós keddi közleményéből. A FIX 3 százalékos konstrukció november közepéig már 22 ezer hiteligénylést vonzott, összesen csaknem 800 milliárd forint értékben.

Ráadásul a rendszer nem csak papíron pörög: 8500 családnak már folyósították is a támogatott hitelt, közel 300 milliárd forintos összegben.

A program hatása azonnal látható a magyar ingatlanpiacon. Megugrott az adásvételek száma, megmozdult a korábban stagnáló hitelpiac, és látványos a fiatalok, illetve első lakást vásárlók aránya az új igénylők között. A kínálat is szélesedik: új építésű ingatlanok érkeznek tömegével, miközben az építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A dinamika év végére akár 30 százalék fölé is emelkedhet.

A kereslet élénkülése ellenére váratlan fordulat látszik az albérletpiacon is: Panyi szerint az Otthon Start lenyomja az albérletárakat, mert egyre több fiatal lép át a bérletből a saját tulajdon irányába. A kormányzati célok tehát teljesülnek, a program egyszerre mozgatja meg

a lakáspiacot,

a hitelpiacot

és a beruházói oldalt is.

És érkezik az újabb könnyítés: 2026. január 1-jétől a külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes lakáshitel, ami tovább bővíti a lehetőségeket azok számára, akik vidéki, nagyobb telkes otthonban gondolkodnak.

Az Otthon Start célba vette a vidéki lakáspiacot

Jelentős fejlesztés lehet az Otthon Start program jövőjében: a kormány tervezi, hogy a külterületi és zártkerti lakóingatlanokat is bevonja a fix 3 százalékos hitel konstrukciójába. Ez több tízezer eddig kizárt épületet nyithatna meg a támogatás számára.