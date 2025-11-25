Óriási átalakulás előtt áll a Fed: karácsonyig lerántják a leplet az új elnökről – ki lehet Jerome Powell utódja?

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a CNBC-nek adott interjújában jelezte, hogy Donald Trump elnök valószínűleg még az ünnepek előtt bejelenti a Federal Reserve új elnökét.

A pénzügyminiszter szerint Donald Trump várhatóan még karácsony előtt bejelentheti, hogy ki lesz Jerome Powell utódja a Federal Reserve élén / Fotó: AFP

Bessent, aki a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell utódjának kiválasztását irányítja, elmondta: még egy interjú van hátra, és egyelőre nem kíván találgatni, ki kaphatja meg a posztot.

Nagyon jó esély van rá, hogy a bejelentés még karácsony előtt megtörténik. De ez az elnök döntése, lehet a karácsonyi ünnepek előtt, vagy az új évben. A dolgok mindenesetre jól haladnak

– mondta Bessent.

Trump korábban élesen bírálta a Fed politikáját, és többször jelezte, hogy szívesen menesztené Powellt, illetve Bessentet arra biztatta, „dolgozzon azon”, hogy a jegybank csökkentse az alapkamatot. Az elnök még tréfálkozott is Bessenttel: „Ha nem javítjátok gyorsan, elküldöm a seggeteket.”

Powell mandátuma 2026 májusában jár le, és a következő hónapokban egy megosztott Federal Open Market Committee-vel kell szembenéznie, amely nem ért egyet a további kamatcsökkentések szükségességében. A piacok a New York-i Fed-elnök, John Williams legutóbbi nyilatkozata alapján nagy valószínűséggel a decemberi ülésen harmadik egymást követő csökkentést várnak.

A Fehér Ház alig várja a Fed-elnök távozását

Powell lehetséges utódjai között szerepel Kevin Hassett, a National Economic Council igazgatója, Kevin Warsh volt Fed-kormányzó, Rick Rieder, a BlackRock vezetője, valamint Christopher Waller és Michelle Bowman, a Fed jelenlegi kormányzói.

Bessent szerint ideje, hogy a Fed visszavegye dominanciáját a gazdaság és a pénzügyi piacok felett, és inkább a háttérben, az amerikai emberekért dolgozzon: „Egyszerűsítenünk kell a dolgokat. Ideje, hogy a Fed visszavonuljon a háttérbe, nyugtassa a piacokat és szolgálja az amerikaiakat.”