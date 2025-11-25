Jegybanki vezetőváltás: teljes támogatottságot élvez Banai Péter Benő, egyenes az út az alelnöki posztra

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága egyértelmű többséggel támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését: 11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el a jelölést. Ennek értelmében Banai Péter Benő válhat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökévé, aki az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért lesz felelős – közölte a jegybank kedden.

Banai Péter Benő hangsúlyozta, hogy az MNB feladata az infláció csökkentése, a hiteles elemzések készítése és a digitális pénzügyi innováció biztonságos bevezetése / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A meghallgatáson Banai Péter Benő kiemelte, hogy a magyar gazdaság érdeke az infláció és az inflációs várakozások következetes csökkentése, ezért a stabilitásorientált monetáris politika továbbra is indokolt. Hangsúlyozta, hogy

a jegybanki elemzéseknek, statisztikáknak hitelesen és számonkérhetően kell tükrözniük a valós gazdasági folyamatokat, miközben a hitelesség, integritás és szakmaiság alapelvei vezérlik munkáját.

Az alelnökjelölt kitért a pénzügyi infrastruktúra modernizációjára is.

Banai szerint a jegybanknak fel kell készülnie az új digitális alkalmazások bevezetésére, miközben a pénzügyi visszaélések kockázatát is minimalizálni kell. Ezzel a magyar pénzügyi rendszer biztonsága és hatékonysága is növekedhet.

Inflációcsökkentés és digitális pénzügyek az MNB fókuszában

Banai Péter Benő jelölése nem teljesen váratlan: ő korábban államháztartásért felelős államtitkár volt, jogi szakokleveles közgazdász, és 1998-tól jelentős pályafutást futott be a Pénzügy-, majd a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

A poszt betöltésére azért alakult ki helyzet, mert Virág Barnabás – az előző alelnök, aki szintén az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelt – lemondott megbízatásáról. Virág tudására azonban továbbra is számít a jegybank: a jövőben elnöki tanácsadóként marad az MNB-nél.

A jelölés mögött a jegybank részéről szakmai megfontolások állnak:

az MNB szerint Banait széles körű kormányzati tapasztalata, költségvetési ismeretei és stabil közgazdászi háttere alkalmassá teszik az alelnöki feladatok ellátására.

Egyes médiavélemények arra is rámutatnak, hogy Banai kinevezése a jegybank felső vezetésébe komoly politikai jelentőséggel bír: a váltás nemcsak szakmai, hanem stratégiai lépés is lehet.