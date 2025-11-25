Atommegállapodást kötöttünk Romániával, két erőművet is érint – részleteket osztott meg Szijjártó Péter
Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbításának tekintetében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a romániai tárgyalásait követően, hogy
Románia mára minden kétséget kizáróan hazánk stratégiai partnerévé vált, és nagymértékben hozzájárul az energiaellátásunk biztonságának szavatolásához.
"Kifejezetten józan észre alapuló együttműködés van köztünk az energiaellátás terén. Mindkét ország használ nukleáris energiát, tagjai vagyunk az európai nukleáris koalíciónak, és szembeszállunk azokkal az ideológiai támadásokkal, amelyeket Brüsszelből indítanak a nukleáris energia ellen" - húzta alá.
Rámutatott, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának legfőbb garanciája a paksi atomerőmű működése, ezért döntés született a blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, s a közelmúltban Románia is hasonló intézkedésről határozott.
"Így ma abban állapodtunk meg, hogy a cernavodai és a paksi atomerőmű üzemidő-meghosszabbítása tekintetében szakmai és politikai együttműködést indítunk annak érdekében, hogy szakmailag a lehető leggyorsabban végigvigyük ezt a folyamatot, és hogy Brüsszelből se tudjanak ellenkezni ezzel szemben" - tudatta.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése, ugyanis ekként tudnak otthon előállított, megbízható, olcsó energiaforrást biztosítani maguk számára. "
A rezsicsökkentést nukleáris energiával lehet megvédeni, mert ez az, amit magunk állítunk elő, olcsón tudunk előállítani és biztosan elő tudunk állítani. Ezért minél nagyobb nukleáris kapacitások vannak az országban, annál inkább meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit" - fejtette ki.
Újból meghosszabbítanák a paksi atomerőmű üzemidejét
A négy, VVER-440/V-213 típusú, nyomottvizes reaktorblokkal szerelt Paksi Atomerőmű egységei 1982 és 1987 között léptek üzembe. Az atomerőmű névleges villamos teljesítménye jelenleg 2026,6 MW, ez adja a magyarországi villamosenergia-termelés közel felét. Eredetileg 30 éves üzemidőre kapott engedélyt, amit 20 évvel meghosszabbítottak. Ennek köszönhetően a blokkok engedélyei 2032 és 2037 között járnak le – írta meg lapunk korábban.
Az újabb üzemidő-hosszabbítást megalapozó elemzés 2020-ban készült el. Egy atomerőművi üzemidő-hosszabbítás előkészítése közel tíz évig tart a társaság honlapján olvashatók szerint. A kormány 2022 nyarán határozott az 1. blokk üzemidejének meghosszabbításáról, enélkül az egységet 2032-ben le kellene állítani.
A Paksi Atomerőmű által benyújtott dokumentáció alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatalosan megindította Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1–4. blokkjainak további üzemidő-hosszabbításáról szóló előzetes konzultáció nevű hatósági eljárást.
A paksi üzemidő-hosszabbítás mintegy másfél milliárd euróba fog kerülni múlt évi közlések szerint. A munka során körülbelül 250 berendezéscsoportot kell felújítani, a munka már tart. A pénz forrásáról egyelőre nem érkezett bejelentés.
